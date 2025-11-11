تۋعان جەرگە تۋىڭدى تىك: جەرگىلىكتى ينۆەستورلار اباي وبلىسىن قالاي قولداپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - وبلىس اكىمى ءوڭىردىڭ 9 اي ىشىندەگى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى تۋرالى ەسەبىندە جەرگىلىكتى ينۆەستورلاردىڭ ۇلەسىنە توقتالدى.
- بيىل ماۋسىمدا «تۋعان جەرگە تۋىڭدى تىك» دەگەن اتاۋمەن جەرلەستەردىڭ باسىن قوسىپ فورۋم ءوتتى. ول جەرگە ءبىراز ينۆەستور كەلىپ، قارجى سالۋعا كەلىسىم بەردى، 15 كەلىسىمگە قول قويدىق. سونىڭ ناتيجەسىندە 336 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە ينۆەستيتسيا تارتىلدى، - دەدى بەرىك ءۋالي ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ءوڭىر باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، وبلىستا قالتالى ازاماتتار بارشىلىق.
- ەڭ باستىسى ولاردىڭ ارقايسىسىمەن جەكە-جەكە كەلىسىم جۇرگىزىپ، ءتىلىن تابۋ كەرەك. مىسالى، «پانا» قوناق ءۇي جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى وسى ايدا اياقتالىپ، پايدالانۋعا بەرىلەدى، بۇل جەكە ينۆەستورلاردىڭ كومەگىمەن سالىنىپ جاتىر. سونداي-اق جەكە ينۆەستوردىڭ قارجىسىنا ۇلكەن ساۋدا ءۇيىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى، قۇرىلىس توقتاپ قالعان سونى قايتادان جالعاستىرىپ جاتىر. ودان كەيىن اعايىندى مۇقاشيەۆتەر ەت كومبيناتىن اشقالى جاتىر، بۇل دا جەكە ينۆەستورلاردىڭ قارجىسى. ءوز تاراپىمىزدان جەرلەس ينۆەستورلاردى تارتىپ، جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز، - دەپ تولىقتىردى بەرىك ءۋالي.
اباي وبلىسىندا 159,9 مىڭ شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلدى.
ايتا كەتسەك، سەمەيدە جاڭا جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىن سالۋ بويىنشا جەدەل جۇمىس توبى قۇرىلدى.
اباي وبلىسىندا جىل سوڭىنا دەيىن 10 اۋىل ينتەرنەتكە قوسىلادى.
سونداي-اق بەرىك ءۋالي سەمەيدە ونەركاسىپ ءوندىرىسىن كەڭەيتۋگە 500 گەكتار جەر بولىنەتىنىن ءمالىم ەتتى.
بەلگىلى بولعانداي جىل سوڭىندا دەيىن اباي وبلىسىندا 255 جۇمىس ورنىمەن قامتيتىن 7 جوبا جۇزەگە اسىرىلادى.
سونىمەن قاتار وبلىس اكىمى الاكولدىڭ تۋريستىك جانە ينۆەستيتسيالىق الەۋەتىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي بيىل اباي وبلىسىندا ينۆەستيتسيا تارتۋ 103,1 پايىزعا وسكەن.