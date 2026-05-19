فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىن وتاندىق تەلەارنالار تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك دوپ دوداسى 11- ماۋسىم مەن 19-شىلدە ارالىعىندا وتپەك.
XXIII الەم بىرىنشىلىگى تاريحتا العاش رەت بىردەن ءۇش ەلدە - ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكانىڭ 16 قالاسىندا ۇيىمداستىرىلادى. جاھاندىق جارىستا العاش رەت 48 قۇراما باق سىنايدى. تۋرنير اياسىندا جالپى 104 ماتچ وتەدى.
فۋتبولسۇيەر قاۋىم چەمپيونات ماتچتارىن «Qazaqstan» جانە «Qazsport» تەلەارنالارىنىڭ تىكەلەي ەفيرىندە جانە ولاردىڭ سايتتارىندا تاماشالاي الادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دە فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنا قاتىستى جاڭالىقتاردى جاريالاعانبىز. ماسەلەن، يران ۇلتتىق قۇراماسى الەم چەمپيوناتىنا قاتىسپاۋى مۇمكىن.
سونىمەن بىرگە، شەتەلدىك فۋتبول جانكۇيەرلەرىنە ا ق ش- قا كىرۋ ءۇشىن تولەم قاجەت بولمايدى.
ودان بولەك، 50 Cent, Nelly, Diplo ءا چ-2026 كونسەرتتەرىنىڭ حەدلاينەرلەرى بولادى.
سونداي-اق، فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنا شىققان بارلىق قۇراما انىقتالعان بولاتىن.
ال فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالى 19- شىلدەدە ساعات 15:00-دە نيۋ-دجەرسي شتاتىنىڭ يست-راتەرفورد قالاسىنداعى «مەتلايف» ستاديونىندا وتەدى.