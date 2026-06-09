تازا ەنەرگەتيكا جانە جاڭا قۋات كوزدەرى: قازاقستان مەن كورەيا ارىپتەستىكتى كەڭەيتپەك
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن كورەيا اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋ اياسىندا ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ پەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا، ونەركاسىپ جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى كيم چجون كۆاننىڭ كەزدەسۋى ءوتتى.
تاراپتار ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاپ، سالانىڭ نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا ارىپتەستىكتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە ءوزارا مۇددەلىلىگىن راستادى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا ەلەكتر ەنەرگەتيكاسى سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ جانە بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ وڭ سەرپىنى اتاپ ءوتىلدى. ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ، جاڭا گەنەراتسيالىق قۋاتتاردى سالۋ، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ جانە ەنەرگيامەن جابدىقتاۋدىڭ سەنىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
سونداي-اق تازا ەنەرگەتيكا، جاڭارتىلاتىن جانە بالامالى ەنەرگيا كوزدەرى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ، تۇراقتى دامۋ ماقساتتارىنا قول جەتكىزۋ ءۇشىن تاجىريبە مەن تەحنولوگيالار الماسۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە، تەحنولوگيالىق دامۋعا جانە قازاقستان مەن كورەيا اراسىنداعى ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا باعىتتالعان ءوزارا ءتيىمدى جوبالاردى بىرلەسىپ ىسكە اسىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋعا دايىن ەكەندىكتەرىن راستادى.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيا اراسىندا ىسكەرلىك بايلانىستار مەن تۋريزم دامىپ كەلە جاتقانى تۋرالى جازدىق.