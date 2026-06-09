دەپۋتات: ىشكى تۇشى سۋ قورلارىن ساقتاۋ - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى
استانا. قازاقپارات- 2040 -جىلعا قاراي سۋ تاپشىلىعى 17,5 تەكشە شاقىرىمعا جەتۋى مۇمكىن.
بۇل جونىندە پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ەدىل جاڭبىرشين ەكولوگيا ماسەلەلەرى جانە تابيعاتتى پايدالانۋ كوميتەتىنىڭ «كوكجيدە قۇمدى القابىنىڭ اۋماعىنداعى گەوەكولوگيالىق جانە گيدروگەولوگيالىق زەرتتەۋلەر» تاقىرىبىنداعى وتىرىسىندا مالىمدەدى.
- كوكجيدە ماسەلەسى تالاي جىلدان بەرى كوتەرىلىپ كەلە جاتىر. وتكەن عاسىردىڭ 80-جىلدارىنان باستاپ ءىرى تۇشى جەراستى سۋ قورى رەتىندە بەلگىلەنگەن. بۇگىندە ونىڭ سۋى ءبىرقاتار ەلدى مەكەندى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن پايدالانىلىپ وتىر. بولاشاقتا باتىس قازاقستان وڭىرلەرىن اۋىز سۋمەن قامتۋدىڭ ماڭىزدى كوزدەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر. الايدا وسى اۋماقتا مۇناي ءوندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. سوندىقتان جەراستى سۋلارىنىڭ ساپاسىن ساقتاۋ ماسەلەسى قوعامدى كوپ جىلدان بەرى الاڭداتىپ وتىر، - دەدى ول.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنشە، بۇگىندە بۇل ماسەلەنىڭ ماڭىزى ارتا ءتۇستى. مەملەكەت باسشىسى سۋدىڭ ستراتەگيالىق رەسۋرس ەكەنىن بىرنەشە رەت اتاپ ءوتىپ، سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جۇيەسىن سيفرلاندىرۋدى، ولاردى پايدالانۋ مەن قورعاۋدى باقىلاۋدى كۇشەيتۋدى تاپسىردى.
- حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ مالىمەتىنە سايكەس، قازاقستان سۋ تاپشىلىعى قاۋپى جوعارى ەلدەردىڭ قاتارىنا جاتادى. ەلدەگى سۋ رەسۋرستارىنىڭ شامامەن %45-48- ى شەكارالاس مەملەكەتتەر اۋماعىندا قالىپتاسادى. ال 2040 -جىلعا قاراي سۋ تاپشىلىعى 17,5 تەكشە شاقىرىمعا جەتۋى مۇمكىن. وسىنداي جاعدايدا ىشكى تۇشى سۋ قورلارىن ساقتاۋ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە اينالىپ وتىر، - دەدى ەدىل جاڭبىرشين.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بارلىق كاسىپورىن سۋ ۇنەمدەۋدىڭ بەس جىلدىق جوسپارىن ازىرلەۋگە مىندەتتەلەتىنىن جازعانبىز.