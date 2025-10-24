تاجىكستاننىڭ پاندجاكەنتى «الەمدىك قولونەر قالاسى» اتاندى
استانا. KAZINFORM - پاندجاكەنت قالاسى سۋزاني كەستەلەگەنى ءۇشىن رەسمي تۇردە «الەمدىك قولونەر قالاسى» دەپ تانىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تاجىكستان س ءى م حابارلاۋىنشا، قۇرمەتتى اتاق بەرۋ تۋرالى شەشىم 2025 -جىلدىڭ 21 -قازانىندا قابىلدانعان جانە ەلدىڭ باي مادەني مۇراسىن ساقتاۋ مەن ناسيحاتتاۋداعى ماڭىزدى قادام بولدى.
بۇل مارتەبە كونە پاندجاكەنت قالاسىندا مۇقيات ساقتالعان جانە دامىپ كەلە جاتقان تاجىك قولونەرشىلەرىنىڭ تاماشا شەبەرلىگىن جانە سۋزاني كەستەلەۋدىڭ عاسىرلار بويى قالىپتاسقان ءداستۇرىن مويىندايدى.
«الەمدىك قولونەر قالاسى» اتاعىن يۋنەسكو- عا قاراستى ۇيىم دۇنيەجۇزىلىك قولونەر كەڭەسى (WCC) بەردى. كەڭەس قولونەر داستۇرلەرىن بەلسەندى تۇردە ساقتايتىن جانە ناسيحاتتاپ جۇرگەن قالالاردى اتاپ وتەدى.
بۇرىن وسىعان ۇقساس اتاققا فەس (ماروككو)، دجايپۋر (ءۇندىستان) جانە چولپون-اتا (قىرعىزستان) سياقتى بىرەگەي قولونەر داستۇرلەرى بار قالالار يە بولعان.
ناۋرىز ايىندا تۇركىستان قولونەرشىلەر قالاسى اتانعان.