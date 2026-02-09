تاجىكستان قىتاي ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزبەك
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تاجىكستاننىڭ تۋريزمدى دامىتۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى دجامشەد دجۋماحونزودا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، بۇل ماسەلە قازىرگى ۋاقىتتا قاراستىرىلىپ جاتىر. وڭ شەشىم ەلدەگى تۋريزم يندۋسترياسىنىڭ دامۋىنا، سونداي-اق جارنامالىق جانە اقپاراتتىق جۇمىستاردىڭ ارتۋىنا ىقپال ەتەدى.
- تاجىكستان ءۇشىن نەگىزگى تۋريزم نارىقتارى - اراب ەلدەرى، انگليا، گەرمانيا، فرانسيا، رەسەي، قىتاي جانە وڭتۇستىك كورەيا، بۇل ەلدەردىڭ ازاماتتارى دەمالىس پەن ساياحاتقا كوبىرەك قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر، - دەدى دجۋماحونزودا.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، 2025 -جىلى تاجىكستانعا 1,7 ميلليوننان استام تۋريست كەلگەن. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا شامامەن 25 پايىزعا جوعارى.
تاجىكستانعا بارعان قازاقستاندىق تۋريستەر سانى 37 مىڭنان اسادى.