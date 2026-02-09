ق ز
    تاجىكستان قىتاي ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزبەك

    استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تاجىكستاننىڭ تۋريزمدى دامىتۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى دجامشەد دجۋماحونزودا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Таджикистан планирует ввести безвизовый режим с Китаем
    Фото: ASIA-Plus

    ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، بۇل ماسەلە قازىرگى ۋاقىتتا قاراستىرىلىپ جاتىر. وڭ شەشىم ەلدەگى تۋريزم يندۋسترياسىنىڭ دامۋىنا، سونداي-اق جارنامالىق جانە اقپاراتتىق جۇمىستاردىڭ ارتۋىنا ىقپال ەتەدى.

    - تاجىكستان ءۇشىن نەگىزگى تۋريزم نارىقتارى - اراب ەلدەرى، انگليا، گەرمانيا، فرانسيا، رەسەي، قىتاي جانە وڭتۇستىك كورەيا، بۇل ەلدەردىڭ ازاماتتارى دەمالىس پەن ساياحاتقا كوبىرەك قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر، - دەدى دجۋماحونزودا.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، 2025 -جىلى تاجىكستانعا 1,7 ميلليوننان استام تۋريست كەلگەن. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا شامامەن 25 پايىزعا جوعارى.

    تاجىكستانعا بارعان قازاقستاندىق تۋريستەر سانى 37 مىڭنان اسادى.

