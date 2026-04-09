سوعىس جانە ەڭبەك ارداگەرى قۇرمات راحيموۆ ومىردەن وزدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا 102 جاسقا قاراعان شاعىندا سوعىس ارداگەرى قۇرمات راحيموۆ ومىردەن وزدى. وسىعان بايلانىستى ش ق و اكىمى نۇرىمبەت ساقتاعانوۆ كوڭىل ايتتى.
- سوعىس ارداگەرى قۇرمات راحيموۆتىڭ دۇنيەدەن وزعانى تۋرالى قارالى حاباردى تەرەڭ كۇيزەلىسپەن قابىلدادىم. بۇل مۇقىم جۇرت ءۇشىن ورنى تولماس اۋىر قازا. تاريحىمىزدىڭ ءبىر كەزەڭىن ارقالاعان جەڭىمپاز بۋىننىڭ قاتارى سيرەپ بارادى. وسى قيىن ساتتە شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى مەن ءوز اتىمنان مارقۇمنىڭ تۋعان- تۋىستارى مەن جاقىندارىنا قايعىرا كوڭىل ايتامىن، - دەدى اكىم.
سونداي- اق ءوڭىر باسشىسى قۇرمات راحيموۆتىڭ عيبراتتى عۇمىرى - ەرلىك پەن وتانعا ادال قىزمەت ەتۋدىڭ، بيىك ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىكتىڭ جارقىن ۇلگىسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سۇراپىل سوعىس جىلدارىندا ول ەل قورعاۋعا اتتانىپ، مايدان دالاسىندا ەرلىك كورسەتىپ، تاباندىلىق پەن قايسارلىق تانىتتى. بەيبىت ومىردە دە ءوز بورىشىنا ادال بولىپ، ەل يگىلىگى جولىندا ايانباي ەڭبەك ەتىپ، سانالى عۇمىرىن حالىق پەن مەملەكەتكە قىزمەت ەتۋگە ارنادى.
ونىڭ قوعامدىق- ساياسي سالاداعى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنداعى كوپجىلدىق ەڭبەگى تالاي بۋىن ءۇشىن ءومىر مەكتەبىنە اينالدى. ول ۇستانىمى بەرىك، پاراساتتى، جۇرەگى كەڭ تۇلعا ەدى. ءار ءسوزى سالماقتى، ءار ءىسى ءماندى بولدى. مۇنداي جاندار ەلگە رۋحاني باعدار بەرىپ، ارتىندا وشپەس ءىز قالدىرادى.
- قۇرمات راحيموۆتىڭ ومىردەن وزۋىمەن ءبىز تۇتاس ءبىر داۋىردەن ايىرىلىپ وتىرمىز. ونىڭ جارقىن بەينەسى، بولاتتاي بەرىكتىگى مەن وتانعا دەگەن ادالدىعى حالىق جادىندا ماڭگى ساقتالادى. وتباسى مەن جاقىندارىنىڭ قايعىسىنا ورتاقتاسىپ، سابىر مەن ءتوزىم تىلەيمىن. مارقۇمنىڭ الدى پەيىش، ارتى كەنىش، يمانى سالامات بولسىن!، - دەلىنگەن وبلىس اكىمىنىڭ سوزىندە.