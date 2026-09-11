سەۋل الەمنىڭ ۇزدىك ءۇش قالاسىنىڭ ءبىرى بولماق
استانا. KAZINFORM - سەۋل بيلىگى 2030 -جىلعا قاراي الەم قالالارىنىڭ ۇزدىك ۇشتىگىنە كىرۋ ءۇشىن 86,1 تريلليون ۆون (64,3 ميلليارد ا ق ش دوللارى) جۇمساپ 100 جوبانى ىسكە اسىرماق، دەپ حابارلايدى Yonhap.
قالا اكىمشىلىگىنىڭ جوسپارىنا سايكەس، تۇرعىنداردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جاقسارتۋعا جانە جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى 100 باستامانىڭ ىشىندە ۇيدەن 10 مينۋتتىق جەردە سپورت ايماقتارىن قۇرۋ جوباسى باستى ورىن الادى.
سونداي-اق 500 مىڭ جىگىت-قىزعا جاساندى ينتەللەكتپەن جۇمىس ىستەيتىن، ءتۇرلى قىزمەتتەردى قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن قوعامدىق كولىك بيلەتتەرى تاراتىلادى. قازىر قالادا جۇرگىزۋشىسىز قاتىنايتىن 16 اۆتوبۋس بار، 2030 -جىلعا قاراي ولاردىڭ سانى 500-گە جەتەدى.
تۇرعىن ءۇي سەكتورىندا سەۋل باعانىڭ جىلدام ءوسۋ ماسەلەسىن شەشۋ ماقساتىندا 2031 -جىلعا قاراي 310 مىڭ پاتەر سالىپ، مەملەكەتتىك باعدارلامالار اياسىندا 130 مىڭ پاتەر بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، وڭتۇستىك كورەيا استاناسى 2025 -جىلى جاپونياداعى Mori Memorial Foundation قورى ۇسىنعان الەمدىك كوشباسشى قالالار يندەكسىندە 6-ورىندى يەلەنگەن. سوندا لوندون، توكيو، نيۋ-يورك، پاريج جانە سينگاپۋر الەمنىڭ ۇزدىك بەس قالاسى اتانعان.
Mori Memorial Foundation ۇزدىك قالالار ءتىزىمىن جاساردا ولاردى ەكونوميكاسىنا، عىلىمىنا، مادەني ومىرىنە، تۇرعىنداردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىنا، قورشاعان ورتاسىنا جانە نارىعىنا قاراي باعالايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيا 2027 -جىلدان باستاپ مينيسترلىكتەردى سەۋلدەن كوشىرەتىنىن حابارلاعان ەدىك.