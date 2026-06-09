ساتبايەۆ كانالىنان استاناعا دەيىن سۋ قۇبىرى سالىنادى - ۇكىمەت
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆ مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، ەلوردا اكىمدىگىنىڭ جانە «Elorda Aqua» ش ج ق- داعى م ك ك وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ق. ي. ساتبايەۆ اتىنداعى كانالدان استانا قالاسىنا دەيىن № 4 سورعى-ءسۇزۋ ستانساسىنىڭ قۇرىلىسىمەن سۋ قۇبىرىن سالۋ جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
جيىن بارىسىندا جۇمىستىڭ قازىرگى جاي-كۇيى قارالدى. جوبانى جۇزەگە اسىرۋدى جەدەلدەتۋ جانە بەلگىلەنگەن مەرزىمدە قۇرىلىس-مونتاجداۋ جۇمىستارىن باستاۋ بويىنشا شارالار تالقىلاندى.
- جوبا ەلوردانىڭ ۇزاقمەرزىمدى سۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە. ول 203 شاقىرىم سۋ قۇبىرىن، ءۇش سورعى ستانساسىن جانە تاۋلىگىنە 210 مىڭ كۆپمەتىر سۋ وندىرەتىن № 4 سورعى-ءسۇزۋ ستانساسىن سالۋدى كوزدەيدى. قۇرىلىستى اياقتاۋ 2028-جىلعا جوسپارلانعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جوبانى جۇزەگە اسىرۋ حالىق سانىنىڭ ءوسۋىن جانە سۋ تۇتىنۋدىڭ ارتۋىن ەسكەرە وتىرىپ، استانانى تۇراقتى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋگە، قالانى سۋمەن جابدىقتاۋدىڭ ەكىنشى كوزىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنى اتاپ ءوتىلدى.
كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا نۇرلىبەك نالىبايەۆ مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارعا جوبانى ۋاقتىلى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قاجەتتى شەشىمدەردىڭ قابىلدانۋىن قامتاماسىز ەتۋدى جانە بارلىق جوسپارلانعان راسىمدەردى بارىنشا قىسقا مەرزىمدە اياقتاۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن نالىبايەۆ قوستاناي وبلىسىنداعى ءىرى جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسىمەن تانىسقان بولاتىن.