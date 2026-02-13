سادىر جاپاروۆ قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترىن قابىلدادى
بىشكەك. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆتىڭ بىشكەككە رەسمي ساپارى اياسىندا ونى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قابىلدادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن بارلىق باعىتتار بويىنشا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى تالقىلانىپ، ءوزارا ءىس-قيمىلدى ودان ءارى كەڭەيتۋ الەۋەتىنىڭ جوعارى ەكەنى اتاپ ءوتىلدى. سونداي-اق حالىقارالىق جانە وڭىرلىك ۇيىمدار اياسىنداعى كوپجاقتى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماسىلىپ، حالىقارالىق ارەنادا كۇش-جىگەردى ۇيلەستىرۋگە دايىندىق راستالدى.
سادىر جاپاروۆ قىرعىزستان مەن قازاقستان اراسىنداعى قارىم-قاتىناستار تۇراقتى وڭ سەرپىنگە يە ەكەنىن ايتتى.
- بۇگىندە قىرعىزستان مەن قازاقستان اراسىنداعى بايلانىستار ناقتى پراكتيكالىق مازمۇنمەن تولىعىپ، مەملەكەتارالىق ساياسي ديالوگ جوعارى جانە ەڭ جوعارى دەڭگەيدە بەلسەندى دامىپ كەلەدى. ورتاق كۇش-جىگەردىڭ ناتيجەسىندە ساۋدا-ينۆەستيتسيالىق، كولىك-ترانزيتتىك جانە سۋ-ەنەرگەتيكالىق باعىتتارداعى ماڭىزدى جوبالار جۇزەگە اسىرىلۋدا. ونىڭ ىشىندە قامبار-اتا ج ە و-1 قۇرىلىسى بار، - دەدى قىرعىزستان باسشىسى.
ءوز كەزەگىندە ەرمەك كوشەربايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنان جىلى لەبىزىن جەتكىزىپ، جوعارى جانە ەڭ جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ ورىندالۋ بارىسى تۋرالى اقپارات بەردى.
- قازاق-قىرعىز قاتىناستارى ۇلكەن الەۋەتكە يە، جاڭا ساپالى مازمۇنمەن تولىعىپ، جىل سايىن ورلەۋ جولىمەن دامىپ كەلەدى. ەڭ الدىمەن، بۇعان ءسىزدىڭ پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆپەن تۇراقتى ساياسي ديالوگىڭىز ىقپال ەتىپ وتىر، - دەدى مينيستر.
سونىمەن قاتار ول ەكىجاقتى ساۋدا- ەكونوميكالىق بايلانىستاردى ودان ءارى كەڭەيتۋ قازاقستان ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان قىرعىزستاننىڭ ەڭ ءىرى ءۇش ساۋدا سەرىكتەسىنىڭ قاتارىندا. ءوزارا تاۋار اينالىمى 2 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى. بۇل كورسەتكىشتى 3 ميلليارد دوللارعا دەيىن ۇلعايتۋ مىندەتى قويىلدى، - دەدى ەرمەك كوشەربايەۆ.
كەزدەسۋ سوڭىندا تاراپتار ەكى ەلدىڭ كوپجاقتى فورماتتارداعى ىنتىماقتاستىعىنا جوعارى باعا بەرىپ، وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلادى. تاراپتار باۋىرلاس مەملەكەتتەر اراسىنداعى وداقتاستىقتى دايەكتى تۇردە نىعايتۋ باعىتىنا بەيىلدىلىگىن راستادى.
بۇعان دەيىن قازاقستان مەن قىرعىزستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى اراسىندا كەلىسسوزدەر وتكەندىگى حابارلانعان بولاتىن.