س ق و-دا جازاسىن وتەۋشىلەر اراسىندا نەكەگە تۇراتىندار سانى ارتقان
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى 35 جازاسىن وتەۋشى نەكەگە تۇردى. ماسەلەن بىلتىر ءبىر جىل ىشىندە 18 نەكە تىركەلگەن.
س ق و بويىنشا قىلمىستىق- اتقارۋ جۇيەسى دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، وڭىردە ۆەدومستۆوعا قارايتىن بەس مەكەمە بار. سونىڭ بىرەۋى - ايەلدەر كولونياسى. مۇندا بيىل ەكى سوتتالعان تۇرمىسقا شىققان.
ايىرتاۋ اۋدانىندا ورنالاسقان № 51-مەكەمەدە جاقىندا جازاسىن وتەۋشى نەكەسىن قيدى. 37 جاستاعى ەر ادام العاش رەت وتباسىن قۇرىپ وتىر.
- جۇبايىمەن بەس جىلعا جۋىق تانىس. قارىم-قاتىناستارىن وسىلايشا زاڭداستىرىپ وتىر. ۇرلىق جاساعانى ءۇشىن ۇستالعان، ءالى ءۇش جىلى بار. ءبىز سوتتالعانداردىڭ وتباسىن قۇرۋعا دەگەن ۇمتىلىسىن قولدايمىز. ويتكەنى بۇل ولاردىڭ ومىرگە دەگەن قۇلشىنىسىن ارتتىرادى، تەزىرەك جازاسىن وتەپ، وتباسىنا ورالۋعا ىنتالاندىرادى. جاۋاپكەرشىلىك سەزىمىن ارتتىرىپ، وڭ وزگەرىستەرگە ۇمتىلۋعا ىقپال ەتەدى، - دەيدى س ق و بويىنشا ق ا ج د باستىعىنىڭ ورىنباسارى قانات سۇلەيمەنوۆ.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، رەسمي نەكەگە تۇرعاننان كەيىن جۇبايىمەن ۇزاق مەرزىمدى كەزدەسۋلەرگە رۇقسات بەرىلمەك.
جازاسىن وتەپ ءجۇرىپ ۇيلەنگەن ەر ادام قازىر مەكەمە اۋماعىندا اعاش جانە مەتالل بۇيىمدارىن جاساۋمەن اينالىسادى. ال بوستاندىققا شىققاننان كەيىن ءوز شەبەرحاناسىن اشپاق.
بۇعان دەيىن ق ر كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا وراي جاريالانعان راقىمشىلىق اياسىندا س ق و-داعى № 50-مەكەمەدە جازاسىن وتەپ جاتقان العاشقى ايەل بوستاندىققا شىققانىن جازعان ەدىك.