پرەزيدەنتكە قارجى پيراميدالارى مەن فيشينگتىك شابۋىلدارعا قارسى شارالار باياندالدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى جانات ەليمانوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنتكە اگەنتتىك قىزمەتىنىڭ نەگىزگى قورىتىندىلارى مەن الداعى كەزەڭگە ارنالعان مىندەتتەرى جونىندە باياندالدى.
جانات ەليمانوۆتىڭ ايتۋىنشا، بيۋدجەت شىعىستارىنا جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ كەزىندە مال شارۋاشىلىعى سالاسىنا بولىنگەن 30 ميلليارد تەڭگە سۋبسيديانى ءتيىمسىز پايدالانۋ تاۋەكەلدەرى انىقتالعان. سونداي-اق عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن عىلىمي-تەحنيكالىق ناتيجەلەردى كوممەرتسيالاندىرۋعا باعىتتالعان 10 ميللياردتان اسا تەڭگەنى ماقساتسىز جۇمساۋ بەلگىلەرى ايقىندالدى. مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قاراجاتىن جىمقىرۋ فاكتىلەرى بويىنشا 14 سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالعان، ال قۇرىلىس سالاسىندا 5,3 ميلليارد تەڭگەنى زاڭسىز يەمدەنبەك بولعان جاندارعا قاتىستى 21 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
مەملەكەت باسشىسىنا الاياقتىق ارەكەتتەردىڭ الدىن الۋ بويىنشا 17 قارجى پيراميداسىنىڭ قىزمەتى توقتاتىلعانى جانە بانكتەر مەن بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ اتىن جامىلىپ، ارنايى قۇرىلعىلار ارقىلى جاپپاي فيشينگتىك SMS- حابارلامالار تاراتقان توپ اشكەرەلەنگەنى جونىندە ەسەپ بەرىلدى. جالپى اۋديتورياسى 25 مىڭنان اساتىن 3,7 مىڭ الاياقتىق سايت جانە 22 توپتىق چات جابىلعان. 400-دەن استام جالعان قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ زاڭسىز تۇردە ءبىرىنشى ساناتتاعى ليتسەنزيا الۋىنا جول بەرىلگەن جوق.
بۇدان بولەك، قىلمىستىق تابىستاردى جىلىستاتۋعا قارسى كۇرەس سالاسىندا اتقارىلعان جۇمىستار تانىستىرىلدى. اتاپ ايتقاندا، زاڭسىز سحەمالاردا قولدانىلعان دروپ-كارتالارعا قاتىستى 14 سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى، ولاردىڭ ەسەپشوتىنداعى قارجىنىڭ جالپى اينالىمى 13 ميلليارد تەڭگەدەن اسقان. «كولەڭكەدەگى» تۇلعالارعا راسىمدەلگەن 68 مىڭنان استام كارتا بۇعاتتالعان. جالعان كومپانيالار مەن قۇجاتتاردى پايدالانۋ فاكتىلەرى بويىنشا 23 ءىس تىركەلگەن، كەلتىرىلگەن زالال - شامامەن 13 ميلليارد تەڭگە. قارجىلىق پيراميدالار، ونلاين-كازينو جانە الاياقتىقتان تۇسكەن تابىستى جىلىستاتۋمەن اينالىسقان 3 جاسىرىن كريپتوايىرباستاۋ قىزمەتىنىڭ جولى كەسىلدى. كريپتوۆاليۋتا ايىرباستاۋعا قاتىستى زاڭسىز ونلاين سەرۆيستەرگە كىرۋگە ارنالعان 483 سىلتەمە جويىلدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى اگەنتتىكتىڭ نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى.
