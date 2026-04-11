14:10, 11 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت وزبەكستانعا جۇمىس ساپارىمەن باردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ وزبەكستانعا جۇمىس ساپارىمەن باردى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
بۇحارا قالاسىنىڭ اۋەجايىندا مارتەبەلى مەيماندى وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ قارسى الدى.
سالتاناتتى قارسى الۋ راسىمىندە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ قۇرمەتىنە ۇلتتىق ءان مەن بي ورىندالدى. بۇگىن مەملەكەتتەر باسشىلارى بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزىپ، شاھارداعى ءبىرقاتار تاريحي جانە ونەركاسىپ نىسانىن ارالايدى.