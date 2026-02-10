پرەزيدەنت: سالىق جۇيەسىن جاپپاي سيفرلاندىرۋعا شۇعىل كىرىسكەن ءجون
استانا. KAZINFORM - كۇشىنە ەنگەن سالىق كودەكسى ەكونوميكاداعى اشىقتىق پەن ءتارتىپتى كۇشەيتۋگە ىنتالاندىرادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- جاڭا سالىق كودەكسىنىڭ ءتيىمدى ەنگىزىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ كەرەك. جاڭا سالىق- بيۋدجەت ساياساتى تەڭگەرىمدى سيپات الىپ، ەكونوميكانى ورنىقتى دامىتۋعا، حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋعا باعدارلانۋى قاجەت. بيىل كۇشىنە ەنگەن سالىق كودەكسى ەكونوميكاداعى اشىقتىق پەن ءتارتىپتى كۇشەيتۋگە ىنتالاندىرادى. قازىردىڭ وزىندە العاشقى وڭ ناتيجەلەرىن كورىپ وتىرمىز. ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، ءوزىن- ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا ارنالعان جاڭا سالىق رەجيمى ىسكە قوسىلعالى بەرى 180 مىڭنان استام جاڭا سالىق تولەۋشى زاڭ اياسىندا ارەكەت ەتە باستادى، دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ۇكىمەتتىڭ باعالاۋىنشا، سالىق رەفورماسىنىڭ ناتيجەسىندە بيىل بيۋدجەتكە قوسىمشا 4,4 تريلليون تەڭگە تۇسەدى.
- جوسپار، البەتتە، كوڭىلگە سەنىم ۇيالاتادى. ءبىراق قايتالاپ ايتامىن: بەلگىلەنگەن كورسەتكىشتەرگە شامادان تىس سالىق سالۋ، بيزنەستى زاڭسىز نەمەسە نەگىزسىز قىسپاققا الۋ ەسەبىنەن جەتۋگە بولمايدى. بيۋدجەتتى ءتيىمدى سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋ ارقىلى تولىقتىرۋعا بولادى دەپ ويلايمىن. سوندىقتان سالىق جۇيەسىن جاپپاي سيفرلاندىرۋعا شۇعىل كىرىسكەن ءجون، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، پرەزيدەنت اتا زاڭىمىزعا قاتىستى تۇپكىلىكتى شەشىم جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋمدا قابىلداناتىنىن ءمالىم ەتتى.