پرەزيدەنت: قازاقستاندا وزبەك كاپيتالىنىڭ قاتىسۋىمەن 6 مىڭنان اسا كاسىپورىن تابىستى جۇمىس ىستەيدى
تاشكەنت. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ونەركاسىپ، اۆتوكولىك شىعارۋ، قۇرىلىس سەكتورى، ەنەرگەتيكا سالالارىندا سوڭعى جىلدارى ايتارلىقتاي تابىسقا قول جەتكەنىن اتاپ ءوتىپ، تاراپتار بۇل باعىتتاعى ىنتىماقتاستىقتى كەزەڭ- كەزەڭىمەن كەڭەيتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋعا كەلىسكەنىنە توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
— اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى بايلانىستاردى نىعايتۋ باسىم مىندەت رەتىندە بەلگىلەندى. اتالعان باعىتتى ورىستەتۋگە قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ جەتكىلىكتى رەسۋرستارى بار، ونەركاسىپ جانە كادر الەۋەتى دە جوعارى. ەلدەرىمىز ءوز مۇمكىندىكتەرىن بىرىكتىرۋ ارقىلى ءوڭىردىڭ ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ، الەمدىك نارىقتاعى ورنىن كۇشەيتە الادى. اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى ءبىرقاتار جوبا، سونىڭ ىشىندە بيداي مەن ەت- ءسۇت ونىمدەرىن وڭدەۋ ماسەلەلەرى پىسىقتالۋدا. اگروسەكتورداعى بىرلەسكەن جوبالارعا جان- جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە كەلىستىك، — دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ىسكەرلىك توپتار اراسىنداعى بايلانىستاردى ودان ءارى كەڭەيتۋ قاجەت.
— قازاقستاندا وزبەك كاپيتالىنىڭ قاتىسۋىمەن 6 مىڭنان اسا كاسىپورىن تابىستى جۇمىس ىستەيدى. ءبىز وسى باعىتتاعى ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋعا، وزبەك بيزنەسىنىڭ وركەن جايۋىنا قولايلى جاعداي جاساۋعا دايىنبىز. وڭىرلەر اراسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ كۇشەيۋى — وڭ ءۇردىس. بۇرىنعى ءوڭىرارالىق فورۋم ءوڭىر باسشىلارىنىڭ كەڭەسى رەتىندە قايتا قۇرىلىپ، ۇدايى قىزمەت اتقارادى. بۇل شەشىم ءبىزدىڭ نيەتىمىز بەن وسى قۇرىلىمعا ارتقان ءۇمىتىمىزدىڭ قانشالىقتى سالماقتى ەكەنىن بايقاتادى، — دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت شاۆكات ميرزيەۆكە جانە بارشا وزبەك اعايىنعا قازاق دەلەگاتسياسىنا قوناقجايلىق كورسەتىپ، ىستىق ىقىلاسپەن قارسى العانى ءۇشىن العىس ايتتى.
— قازاق پەن وزبەك — باۋىرلاس حالىقتار، ەجەلدەن ەنشىسى ءبىر تاتۋ كورشىلەر. قوس حالىقتىڭ بولمىسى، سالت- ءداستۇرى، مادەنيەتى، ءدىلى مەن ءتىلى — ۇقساس، تاريحى — تامىرلاس. وسى قاستەرلى قۇندىلىقتاردىڭ ارقاسىندا قارىم- قاتىناسىمىز بۇرىن- سوڭدى بولماعان قارقىنمەن دامىپ جاتىر. ەلدەرىمىز اراسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى سىندارلى ءارى بەلسەندى ساياسي ديالوگ ورناعان. ساۋدا- ەكونوميكالىق بايلانىستارىمىز جىلدان جىلعا نىعايىپ كەلە جاتىر. ونەركاسىپ سالاسىندا الەۋەتى زور ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز. ايماقتىق دەڭگەيدەگى بىرلەسكەن ءىس- ارەكەتتەردى دامىتۋعا، قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە باسا ءمان بەرىپ وتىرمىز. بۇعان قوسا، ەكى ەلدىڭ مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىسى دا تەرەڭدەي ءتۇستى. وسى ساپارىمنىڭ باستى ماقساتى — باۋىرلاس حالىقتار اراسىنداعى دوستىق پەن تاتۋ كورشىلىكتى بەكەمدەۋ، سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا جولدارىن اشۋ، تۇپتەپ كەلگەندە، قازاق- وزبەك قارىم- قاتىناستارىن جاڭا ساپالى دەڭگەيگە كوتەرۋ، — دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى ۋاعدالاستىقتار ەكى ەلدىڭ ۇلتتىق مۇددەلەرىنە ساي كەلەدى ءارى حالىقتارىمىز اراسىنداعى مىزعىماس دوستىقتى، تاتۋ كورشىلىكتى، ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىقتى كورسەتەدى.
— قازاقستان پرەزيدەنتى رەتىندە وزبەكستانمەن كوپ جوسپارلى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باسىمدىق بەرۋ مىندەتىم دەپ سانايمىن. كەيبىر ساراپشىسىماقتار ايتىپ جۇرگەندەي، قازاقستان مەن وزبەكستان — باقتالاس تا، باسەكەلەس تە ەمەس، كەرىسىنشە، وركەندەۋ جولىندا تىزە قوسىپ، قاتار كەلە جاتقان ستراتەگيالىق سەرىكتەس، سەنىمدى وداقتاس. حالىقتارىمىز ءبىر- ءبىرىن شىنايى قۇرمەت تۇتاتىن جاقىن باۋىرلار، دوستار، — دەدى پرەزيدەنت.
— پرەزيدەنت ميرزيەۆتىڭ قۋاتتى باسشىلىعىمەن وزبەكستان كوپتەگەن سالادا تاماشا جەتىستىكتەرگە جەتتى، دۇنيە جۇزىنە تابىستى دامىپ كەلە جاتقان ەل رەتىندە تانىلدى. اۋقىمدى رەفورمالاردىڭ ناتيجەسى ورنىقتى ەكونوميكالىق وسىمنەن، حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىنىڭ ارتۋىنان، قالالارداعى قارقىندى وزگەرىستەردەن جانە قوعامنىڭ بارلىق باعىتىنداعى ساپالى دامۋدان كورىنەدى. وزبەكستان الەمدىك ارەناداعى ءوزىنىڭ ورنىن نىعايتىپ، حالىقارالىق جانە وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك پەن ىنتىماقتاستىقتى قامتاماسىز ەتۋگە ايتارلىقتاي ۇلەس قوستى. قازاقستاندىقتار باۋىرلاس وزبەك حالقىنا شىنايى قولداۋ كورسەتىپ، جەتىستىكتەرىنە قۋانادى، — دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت قازاقستان مەن وزبەكستان تۇتاس ايماقتىڭ دامۋىن كوزدەيتىن وڭىرلىك بەرىك ستراتەگيالىق اليانس قالىپتاستىرعانىن ايتتى. سونداي-اق كەلىسسوزدەر بارىسىندا ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبىنىڭ كەڭ كولەمدى ماسەلەلەرى تالقىلانىپ، ەلدەرىمىزدىڭ سان قىرلى ىقپالداستىعىن ودان ءارى دامىتۋدىڭ باسىمدىقتارى بەلگىلەنگەنىنە توقتالدى.
— نەگىزگى قورىتىندى - ءوزارا ۋاعدالاستىقتار جانە ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىقتى نىعايتۋ مەن تەرەڭدەتۋگە كۇش سالۋ. ورتاق ماقساتقا قول جەتكىزۋدە ەكىجاقتى ساۋدانىڭ ورنى ەرەكشە. كەيىنگى كەزەڭدە ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمىنىڭ جىل سايىنعى كولەمى تۇراقتى تۇردە 4 ميلليارد دوللاردان اسا قارجىنى قۇرايدى. بۇل — ۇكىمەتتەرىمىزدىڭ دايەكتى جۇمىسى مەن بيزنەستىڭ تىكەلەي ديالوگىنىڭ ناتيجەسى. دەگەنمەن ساۋدا- ساتتىقتى ارتتىرۋعا ءالى دە ايتارلىقتاي الەۋەت بار، — دەدى ول.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنتتەر كەلىسسوزدەردىڭ جانە قازاقستان مەن وزبەكستان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسى ەكىنشى وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلداعان ەدى.