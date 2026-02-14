ق ز
ترەند:
    08:05, 14 - اقپان 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت ميحايل شايدوروۆتى II دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتايدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ميحايل شايدوروۆتى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى اتانۋىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنت اتلەتتىڭ وتاندىق سپورت تاريحىندا مانەرلەپ سىرعاناۋدان تۇڭعىش رەت التىن مەدال يەلەنۋىن تاريحي ماڭىزى زور جەتىستىك رەتىندە اتاپ ءوتتى.

    - قاسىم-جومارت توقايەۆ ميحايل شايدوروۆقا جوعارى شەبەرلىگى، جەڭىسكە دەگەن ەرىك-جىگەرى ءۇشىن العىس ايتتى. مەملەكەت باسشىسى بارشا سپورت سۇيەر قاۋىم مەن ەل ازاماتتارى سپورتشىنىڭ ايتۋلى جەتىستىگىن ماقتان تۇتاتىنىن جەتكىزدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ ميحايل شايدوروۆتى 2- دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. سونداي-اق جاتتىقتىرۋشىلارعا، ءتيىستى مينيسترلىككە اتقارعان جۇمىسى ءۇشىن ريزاشىلىق ءبىلدىردى. پرەزيدەنت وليمپيادا چەمپيونىنا تولايىم تابىس پەن جەڭىس تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇدان بۇرىن ميحايل شايدوروۆ - وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى اتانعانىن جازعان ەدىك.

    قازاقستان ءانۇرانى اراعا 32 جىل سالىپ قىسقى وليمپيادا تورىندە تاعى شىرقالدى.

    وسىلايشا قازاقستان جالپى ەسەپتە 15-ورىنعا كوتەرىلدى.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
