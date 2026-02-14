پرەزيدەنت ميحايل شايدوروۆتى II دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتايدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ميحايل شايدوروۆتى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى اتانۋىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت اتلەتتىڭ وتاندىق سپورت تاريحىندا مانەرلەپ سىرعاناۋدان تۇڭعىش رەت التىن مەدال يەلەنۋىن تاريحي ماڭىزى زور جەتىستىك رەتىندە اتاپ ءوتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ ميحايل شايدوروۆقا جوعارى شەبەرلىگى، جەڭىسكە دەگەن ەرىك-جىگەرى ءۇشىن العىس ايتتى. مەملەكەت باسشىسى بارشا سپورت سۇيەر قاۋىم مەن ەل ازاماتتارى سپورتشىنىڭ ايتۋلى جەتىستىگىن ماقتان تۇتاتىنىن جەتكىزدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ ميحايل شايدوروۆتى 2- دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. سونداي-اق جاتتىقتىرۋشىلارعا، ءتيىستى مينيسترلىككە اتقارعان جۇمىسى ءۇشىن ريزاشىلىق ءبىلدىردى. پرەزيدەنت وليمپيادا چەمپيونىنا تولايىم تابىس پەن جەڭىس تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن ميحايل شايدوروۆ - وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى اتانعانىن جازعان ەدىك.
قازاقستان ءانۇرانى اراعا 32 جىل سالىپ قىسقى وليمپيادا تورىندە تاعى شىرقالدى.
وسىلايشا قازاقستان جالپى ەسەپتە 15-ورىنعا كوتەرىلدى.