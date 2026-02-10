پرەزيدەنت: ۇكىمەتتىڭ ءبىرىنشى كەزەكتەگى مىندەتى - باتىل، كۇمانسىز شەشىمدەر قابىلداۋ ءۇردىسىن جاڭعىرتۋ
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت، ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ءوز جاۋاپكەرشىلىگىن تولىق سەزىنىپ جۇمىس ىستەۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- الدىمىزدا اۋقىمدى، ماڭىزدى مىندەتتەر تۇر. ءبىز ءاردايىم ءبىر قادام الدا ءجۇرۋىمىز كەرەك. ويلانىپ-تولعانىپ وتىراتىن ۋاقىت جوق. باتىل، ءتيىمدى شەشىم قابىلداپ، ونى جەدەل جۇزەگە اسىرۋ قاجەت. شىن ايتقاندا، بۇگىنگى قارالىپ جاتقان ماسەلەلەر — بەلگىلى، ولار جولداۋىمدا دا، ۇلتتىق قۇرىلتايدا دا كوتەرىلدى. ۇكىمەت مۇشەلەرى، ءيا بولماسا اينالامىزدا جۇرگەن «ساراپشىلار» ەل ەكونوميكاسىنىڭ الدىندا تۇرعان تۇيتكىلدەردى شەشۋ جولىن تەز ارادا ۇسىنادى دەپ كۇتۋدىڭ قاجەتى جوق دەگەن سياقتى پايىمداۋلار بار ەكەنىن ءبىز جاقسى بىلەمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، باسەكەگە قابىلەتتى ەل بولۋىمىز كەرەك. باسەكەگە قابىلەتتى بولساق، بولاشاعىمىز دا جارقىن بولادى.
- نەگىزگى باسىمدىقتارىمىز وزگەرمەيدى. ازاماتتاردىڭ تابىسىن ارتتىرىپ، تۇرمىس ساپاسىن جاقسارتۋ باستى مىندەت بولىپ قالا بەرەدى. ۇكىمەت، ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ءوز جاۋاپكەرشىلىگىن تولىق سەزىنىپ جۇمىس ىستەۋى ءتيىس. ۇكىمەتتىڭ ءبىرىنشى كەزەكتەگى مىندەتى - باتىل، كۇمانسىز شەشىمدەر قابىلداۋ ءۇردىسىن جاڭعىرتۋ. ەل يگىلىگى جانە ازاماتتاردىڭ مۇددەسى ءۇشىن ەڭبەك ەتۋ قاجەت. ءاربىر تاپسىرما ۋاقتىلى ءارى ساپالى ورىندالۋى كەرەك. ەڭ باستىسى، ەلگە پايداسى تيەتىن ناقتى ناتيجە بولۋعا ءتيىس، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت مەملەكەت جەكە كاپيتال ءرولىن وزىنە الۋدان باس تارتۋى قاجەتتىگىن ايتقان ەدى.