پرەزيدەنت ۇكىمەتتىڭ اگرارلىق ساياساتىن سىنادى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتتىڭ باعانى رەتتەۋگە قاتىستى ءسوزى مەن ءىسى قابىسپاي جاتىر. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا وسىنداي سىن ايتتى.
- اگرو ونەركاسىپ كەشەنىن قولداۋ شارالارى قوردالانعان ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن ەمەس، تەك وسى سالاداعى جالپى ءونىمدى ارتتىرۋ ءۇشىن قابىلدانىپ جاتىر دەۋگە بولادى. سونىڭ سالدارىنان ءالى كۇنگە دەيىن ازىق-تۇلىك يمپورتىنا تاۋەلدى بولىپ وتىرمىز، باعا دا وسۋدە. اتقارۋشى بيلىك بۇعان توسقاۋىل قويۋ ءۇشىن نەگىزىنەن اكىمشىلىك شارالارعا جۇگىنەدى. ۇكىمەت وسىعان دەيىن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك باعاسىن تىكەلەي رەتتەۋدەن باس تارتاتىنى تۋرالى ايتتى. سوعان قاراماستان، مۇنداي تاۋارلار سانى 19-دان 31-گە دەيىن كوبەيدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ باعاسى رەتتەلەتىن تاۋارلاردىڭ ءتىزىمىن كەڭەيتۋ ۋاقىتشا عانا شارا بولۋ كەرەكتىگىن باسا ايتتى.
- ۇكىمەت بۇل شەشىمدى ۋاقىتشا شارا دەپ ءتۇسىندىردى. ءبىراق ۋاقىتشا دەپ باستالعان شارا ادەتتەگىدەي تۇراقتى سيپاتقا يە بولىپ كەتپەۋى كەرەك. اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتىنا دا نارىققا قايشى شەكتەۋلەر قويىلعان. شەشىمدى قابىلدار الدىندا ونىڭ سالدارى قانداي بولاتىنىن ەشكىم ويلامايدى. نە سەبەپتى بۇلاي جاسالىپ جاتقانىن ءتۇسىنۋ قيىن ەمەس. سەبەبى نارىقتى دامىتقاننان گورى وعان شەكتەۋ قويۋ — الدەقايدا وڭاي. مۇنداي ارەكەتتى توقتاتۋ كەرەك. ۇكىمەت بيزنەس قاۋىمداستىعىمەن بىرلەسە وتىرىپ، تاماق ونەركاسىبىن دامىتۋعا قاتىستى جۇيەلى شارالار قابىلداۋى ءتيىس، - دەدى پرەزيدەنت.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مال شارۋاشىلىعىن سۋبسيديالاۋدىڭ كولەڭكەلى تۇستارى تولىق سەيىلمەگەنىن سىنادى.
- شارۋالاردى مەملەكەتتىك قولداۋ جۇيەسى بارىنشا اشىق بولۋى كەرەك. قازىر بۇل جۇيەنىڭ كۇماندى، كولەڭكەلى تۇستارى كوپ. ۇكىمەت جىل سوڭىنا دەيىن اقپاراتتىق جۇيەلەردى كىرىكتىرۋ جۇمىسىن اياقتاۋعا ءتيىس. بۇل قادام سۋبسيديالاۋ ۇدەرىسىن سيفرلاندىرىپ، شارۋالاردىڭ مىندەتتەمەلەرىن باقىلاۋعا الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت مال شارۋاشىلىعىن تۇراقتى دامىتۋ ءۇشىن ۆەتەرينارلىق قاۋىپسىزدىك جۇيەلى جۇمىس ىستەۋ كەرەكتىگىن اتاپ ءوتتى.
- اشىعىن ايتقاندا، قازاقستاندا بۇل سالا كەنجەلەپ تۇر. ەلىمىزدەگى 168 زەرتحانانىڭ جيىرما جەتىسى عانا حالىقارالىق ستاندارتقا ساي كەلەدى. مال دارىگەرلەرىنىڭ جۇمىسى تولىق باقىلاۋعا الىنباعان. سوڭعى ءۇش جىلدا مالعا ەكپە سالدىق دەپ 30 مىڭ جالعان قۇجات جاسالدى. بۇل سالانى ءبىرجولا تارتىپكە كەلتىرۋ قاجەت. ۇكىمەت ۆەتەريناريا سالاسىن دامىتۋدىڭ كەشەندى باعدارلاماسىن ءۇش ايدىڭ ىشىندە قابىلداۋعا ءتيىس، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قازاقستان اۋىل شارۋاشىلىعى كووپەراتسياسىن نيدەرلاند تاسىلىمەن دامىتۋ كەرەك. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا وسىنداي تاپسىرما بەردى.
— ەلىمىزدە مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا مول مۇمكىندىك بار. ءبىراق ءبىز وسى الەۋەتىمىزدى دۇرىس پايدالانباي وتىرمىز. مال شارۋاشىلىعىنىڭ دامۋ ستراتەگياسى دا، قارقىنى دا ماردىمسىز، تۇسىنىكسىز، كەشەندى جۇيە جوق. بۇل سالادا شەشىمىن تاپپاي تۇرعان ماسەلە كوپ. ونىمدەردىڭ باسىم بولىگى جەكە قوسالقى شارۋاشىلىقتاردا جانە شارۋا قوجالىقتارىندا وندىرىلەدى. ەتتىڭ 60 پايىزى، ءسۇتتىڭ 80 پايىزى — سولاردىڭ ەنشىسىندە، — دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ پايىمداۋىنشا، بۇل جاعداي ونىمدىلىكتى ارتتىرۋعا كەدەرگى بولىپ وتىر.
— ەلىمىزدە جەم-ءشوپ قورىن دايارلاۋدان باستاپ، ءونىمدى وڭدەۋ، جەتكىزۋ، ساتۋ ۇدەرىسى ءبىرتۇتاس جۇيە رەتىندە جولعا قويىلماعان. باسقاشا ايتساق، وسىنىڭ ءبارىن باسقارۋدىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەسى جوق. وكىنىشكە قاراي، 2026 -جىلى وسىنداي ماسەلەلەر تۋرالى ايتۋعا ءماجبۇر بولىپ وتىرمىز. بيىل مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ جوسپارى جاسالدى. بۇل قۇجات وسى سالاداعى ولقىلىقتاردى جويىپ، ونىڭ دامۋىنا جول اشۋى ءتيىس. ەندى اقىرى نە بولاتىنىن كورەمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى «Turkistan» گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىن ەسكە الدى.
- بۇل جەردە شەتەلدىك تاجىريبەنى ۇلگى رەتىندە الۋعا بولادى. مىسالى، نيدەرلاند ەلىنىڭ جۇيەسىن الساق، وندا شارۋالار كووپەراتسياسىنىڭ ناقتى ءارى ءبىرىزدى جۇيەسى بار. سونىڭ ارقاسىندا ولار قۇنى 130 ميلليارد دوللار بولاتىن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ەكسپورتتاپ وتىر. شارۋالاردى جاڭا ۇلگىدەگى كووپەراتيۆ قۇرۋعا ىنتالاندىرۋ كەرەك. ول ءۇشىن ۇكىمەت باتىل شارالار قابىلداۋى ءتيىس. 1- قىركۇيەككە دەيىن اۋىل شارۋاشىلىعى كووپەراتسياسى تۋرالى جاڭا زاڭ دايىنداۋى قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسى ءوتىپ جاتىر. جيىندا ەلدىڭ 2025 -جىلعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى قورىتىندىلانىپ، ۇكىمەتتىڭ الداعى كەزەڭگە ارنالعان نەگىزگى مىندەتتەرى ايقىندالادى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي