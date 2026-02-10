پرەزيدەنت كەيبىر باسشىلاردى سىنادى: ولاردىڭ جۇمىسقا كومىلىپ جاتقان ەشتەڭەسى جوق
استانا. KAZINFORM - «سامۇرىق- قازىنا» قورى جانە ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ باسشىلارىمەن قاتاڭ اڭگىمە بولدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- بىزگە جاڭا ءارى ساپالى ينۆەستيتسيا تارتۋعا ارنالعان ءبىرتۇتاس ستراتەگيا قاجەت. بۇل ستراتەگيادا، ەڭ الدىمەن، جوعارى تەحنولوگياسى بار زاماناۋي وندىرىستەر اشۋعا باسىمدىق بەرىلۋگە ءتيىس. وسى تۇرعىدان العاندا، جەكە بيزنەس ايرىقشا ءرول اتقارادى. كاسىپكەرلەر ەكونوميكامىزعا ساپالى ينۆەستيتسيا سالۋ ارقىلى جۇمىس ورىندارىن اشادى، جۇرتتىڭ تابىسىن ارتتىرۋعا ۇلەس قوسادى. ءبىز «بايتەرەكتى» ينۆەستيتسيالىق حولدينگ رەتىندە قايتا قۇردىق. مۇنداي قادامنىڭ ناقتى سەبەبى بولدى. حولدينگ نارىقتىق ەكونوميكاعا سەرپىن بەرۋدە، ءبىراق بۇل قادام جەكە باستامالاردى شەكتەمەۋگە ءتيىس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت «سامۇرىق- قازىنا» قورىنا دا ءدال وسىنداي تالاپ قويىلاتىنىن ايتتى.
- «سامۇرىق- قازىنا» قورى جانە ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ باسشىلارىمەن قاتاڭ اڭگىمە بولدى. كومپانيالاردىڭ قۇرىلىمىن تۇبەگەيلى قايتا قاراپ، جاڭا زامانعا بەيىمدەۋ كەرەك. قوسشىدان باسشى كوپ. باسشىلىق قۇرامى ەل ايتىپ جۇرگەندەي «سول جاعالاۋدىڭ» ادامدارىنا تولىپ قالعان. ولاردىڭ جۇمىسقا كومىلىپ جاتقان ەشتەڭەسى جوق. كەيدە نە ىستەرىن بىلمەي، الەۋمەتتىك جەلىلەردە اركىممەن پىكىر تالاستىرىپ وتىرادى. بۇل ءتۇبى جاقسىلىققا اپارمايدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، پرەزيدەنت اتا زاڭىمىزعا قاتىستى تۇپكىلىكتى شەشىم جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋمدا قابىلداناتىنىن ءمالىم ەتتى.