پرەزيدەنت جايىلىمدىق جەرلەردىڭ ناقتى كىمدەرگە بەرىلۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىندا سويلەگەن سوزىندە جايىلىمدىق جەر ماسەلەسىنە ەرەكشە توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ەكىنشى. بۇل - جەر ماسەلەسى. حالىق جەردىڭ يگىلىگىن كورۋى كەرەك. مەن بىرنەشە جىل بۇرىن زاڭسىز الىنعان جانە يگەرىلمەي بوس جاتقان جەرلەردى قايتارىپ الۋ تۋرالى ناقتى تاپسىرما بەردىم. بۇگىن وسى ماسەلە بويىنشا مينيستر باياندادى. 2022 -جىلدان بەرى 14 ميلليون گەكتاردان استام اۋىل شارۋاشىلىعى جەرى مەملەكەتكە قايتارىلدى. جەردى قولىنان ءىس كەلەتىن، جۇمىس ىستەۋگە نيەتتى ازاماتتارعا بەرۋ كەرەك دەگەن تاپسىرما بىرنەشە رەت ايتىلدى. الايدا، بۇل ماڭىزدى جۇمىس باياۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. سوندىقتان جولداۋدا مەملەكەتكە قايتارىلعان جەردى كەلەسى جىلدىڭ ورتاسىنا دەيىن تۇگەلدەي تۇراقتى اينالىمعا ەنگىزۋ تۋرالى تاپسىرما بەرىلدى.
اكىمدىكتەردىڭ وسى ماسەلەگە قاتىستى جوسپارلارى قاعاز جۇزىندە قالىپ قويماۋى كەرەك. ەڭ باستىسى، جەر تاعى دا يگەرىلمەي، بوس قالماۋى قاجەت. ۇكىمەت قازىر مال شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى بيزنەستى قولداۋ جوسپارىن ازىرلەپ جاتىر. جايىلىمدىق جەرلەر اۋىل تۇرعىندارىنا جانە ناقتى جوسپارى بار ينۆەستورلارعا بەرىلۋگە ءتيىس. كەلەسى جىلدىڭ ورتاسىندا قابىلداناتىن بۇل قۇجاتتا وسى ماسەلەنىڭ شەشىمدەرى ايقىن كورسەتىلۋى كەرەك. تاعى ءبىر تۇيتكىل - جەرگە بەرىلەتىن كەپىلدىك قۇننىڭ تومەن بولۋى. كاداسترلىق باعالاۋ جۇيەسى قازىرگى نارىقتاعى شىنايى احۋالعا مۇلدەم سايكەس كەلمەيدى. ۇكىمەت بۇل ماسەلەگە نازار اۋدارۋى كەرەك، كاداسترلىق قۇندى ايقىنداۋ ءتاسىلىن قايتا قاراۋعا ءتيىس. جەر قاتىناستارى سالاسىنداعى كەدەرگىلەر قازىرگى زامانعا ساي شارۋاشىلىقتار قۇرۋعا بوگەت بولىپ وتىر.
مەن جولداۋىمدا ۇكىمەتكە كەلەسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جەر رەسۋرستارىنىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق كارتاسىن ازىرلەۋدى تاپسىردىم. قۇزىرلى مينيسترلىكتەر وسى ماڭىزدى جۇمىس بويىنشا نە ىستەلىپ جاتقانىن 7 كۇننىڭ ىشىندە بايانداۋى كەرەك. كەلەسى ماسەلە. جەر تەلىمدەرى ەلەكتروندى كونكۋرس ارقىلى بەرىلۋى قاجەت. جەر العان ازاماتتاردىڭ ەڭ باستى مىندەتى - جەردى ءتيىمدى يگەرۋ، ياعني، بەرىلگەن جەردى كادەگە جاراتۋ. بۇعان قوسا، جەر رەسۋرستارىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋ تاسىلدەرىن قايتا قاراۋ قاجەت. قازىر اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىنە قاتىستى دەرەكتەر تولىق ەمەس. مۇنداي احۋال جەرگە باقىلاۋ جاساۋعا جانە يگەرىلمەي بوس جاتقان جەرلەردى قايتارىپ الۋعا كەدەرگى كەلتىرەدى. جەردى ءبولىپ-تاراتۋ ۇدەرىسى بويىنشا اقپارات اشىق ءارى قولجەتىمدى بولۋى قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ەلىمىز استىق ەكسپورتى بويىنشا الەمدەگى جەتەكشى 10 مەملەكەتتىڭ قاتارىنا كىرەتىنىن ايتتى.
- ستراتەگيا دۇرىس تۇزىلسە، «Qazaq Organicfood» برەندى حالىقارالىق نارىقتا لايىقتى ورنىن الادى. «ونىمدەرىمىزدى حالىقارالىق نارىققا كوپتەپ شىعارۋىمىز كەرەك. ەلىمىز استىق ەكسپورتى بويىنشا الەمدەگى جەتەكشى 10 مەملەكەتتىڭ قاتارىنا كىرەدى.
سونىمەن قاتار ۇن ەكسپورتتاۋ ىسىندە كوش باستاپ تۇر. قازاقستان استىعى ورتالىق ازيا، يران، اۋعانستان ەلدەرى سەكىلدى ءداستۇرلى نارىقتارمەن قاتار ەۋروپا، وڭتۇستىك- شىعىس ازيا مەن سولتۇستىك افريكاعا، اتاپ ايتقاندا، بەلگيا، پورتۋگاليا، نورۆەگيا، ۇلى بريتانيا، ۆەتنام، ماروككو، الجير مەملەكەتتەرىنە دە جەتكىزىلە باستادى. بۇل ءبىزدىڭ استىق ەكسپورتى گەوگرافياسىنىڭ كەڭەيىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
اگروونەركاسىپ كەشەنى ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتى 5 ميلليارد دوللاردان اسادى.
- ەلىمىز مايلى داقىلدار مەن وسىمدىك مايىن دا كوپتەپ سىرتقا شىعارا باستادى. وتكەن جىلى ءبىز حالىقارالىق نارىققا 18 مىڭ تونناعا جۋىق قوي ەتىن شىعارىپ، وسى سالا بويىنشا 10 وزىق مەملەكەتتىڭ قاتارىنا ەندىك. دەگەنمەن الەۋەتىمىز بۇدان دا مول.
جالپى، اگروونەركاسىپ كەشەنى ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتى 5 ميلليارد دوللاردان اسادى. اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ 200-دەن استام ءتۇرى 70 مەملەكەتكە ەكسپورتتالادى.
اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى الەۋەتىمىز بۇل كورسەتكىشتەن الدەقايدا جوعارى. ونىڭ ۇستىنە الەمدە ەكولوگيالىق تۇرعىدان تازا ازىق-تۇلىك ونىمدەرىنە سۇرانىس ارتىپ كەلەدى. سوندىقتان ستراتەگيا دۇرىس تۇزىلسە، «Qazaq Organicfood» برەندى حالىقارالىق نارىقتا لايىقتى ورنىن الادى.
ەلىمىزدە ورگانيكالىق ونىمدەر شىعارۋ ستاندارتتارى بەكىتىلدى. وسى باعىتتاعى جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرۋ قاجەت. برەندتەرىمىزدى كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا بارىنشا قولداۋ كورسەتۋ - سالالىق قۇرىلىمدار مەن ەلشىلىكتەردىڭ مىندەتى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەلىك توقايەۆ اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى اقپاراتتىق جۇيەلەردى ينتەگراتسيالاۋدى تاپسىردى.