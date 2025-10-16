پرەزيدەنت بەكتەنوۆكە ۇكىمەتتىڭ ەكونوميكالىق باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋعا قاتىستى تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆكە وسى اپتانىڭ سوڭىنا دەيىن ازاماتتاردىڭ مۇددەسىن ەسكەرە وتىرىپ، ۇكىمەتتىڭ ەكونوميكالىق رەفورمالار باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ ۇدەرىسىن رەتتەۋگە قاتىستى ناقتى شارالار ازىرلەۋدى تاپسىردى.
بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى - باسپاءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي الەۋمەتتىك جەلىدە جازدى.
ۇكىمەتكە شاعىن جانە ورتا بيزنەستى قولداۋعا، ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋعا، سونداي-اق ەلدەگى ەكونوميكالىق جاعدايدى تۇراقتاندىرۋعا باعىتتالعان تۇزەتۋلەر ەنگىزىپ، قاجەتتى شەشىمدەر قابىلداۋ مىندەتى جۇكتەلدى.
مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەتتىڭ ەكونوميكالىق ساياساتىنىڭ نەگىزگى پارامەترلەرى قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق مۇددەسىنە ساي كەلەدى، سونىمەن قاتار وندا جاھاندىق كونيۋنكتۋرا مەن قازىرگى نارىقتىق ۇردىستەر ەسكەرىلگەن دەپ سانايدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنداعى جالپى دەباتتا ەلىمىزدەگى ساياسي رەفورمالار جونىندە مالىمەت بەردى.