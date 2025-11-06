پرەزيدەنت امەريكالىق كونگرەسسمەندەردى قابىلدادى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ا ق ش كونگرەسى وكىلدەر پالاتاسىنىڭ مۇشەلەرى دجيممي پانەتتامەن، كەرول ميللەرمەن، بيلل حايزەنگامەن جانە سيدني كاملاگەر-داۆپەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنت ا ق ش كونگرەسى قازاقستانمەن دوستىق بايلانىستاردى نىعايتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتىپ، پارلامەنت مۇشەلەرىنە ەكى ەل اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ىلگەرىلەتۋگە قوسقان ۇلەسى ءۇشىن العىس ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كونگرەستەگى دجيممي پانەتتا باسقاراتىن «ا ق ش - قازاقستان» دوستىق توبى (كوكۋس) قوس حالىق اراسىنداعى ساياسي ديالوگتى تەرەڭدەتۋگە، ەكونوميكالىق كووپەراتسيا مەن بايلانىستار اياسىن كەڭەيتۋگە ىقپال ەتىپ وتىرعانىنا نازار اۋداردى.
- ا ق ش - قازاقستاننىڭ ەڭ ءىرى ەكونوميكالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى. قۇراما شتاتتار ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسىنا 100 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالدى. بۇل - ورتالىق ازياعا باعىتتالعان جالپى ينۆەستيتسيا كولەمىنىڭ 80 پايىزى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت كونگرەسسمەندەرگە ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان جان-جاقتى ساياسي جانە ەكونوميكالىق جاڭعىرۋلار جونىندە اڭگىمەلەدى. كونگرەسس مۇشەلەرى قازاقستاننىڭ الەۋەتىنە جوعارى باعا بەرىپ، ەكى ەل اراسىنداعى سان قىرلى بايلانىستاردىڭ دامۋىنا قولداۋ كورسەتەتىندەرىن جەتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ورايلى ءساتتى پايدالانىپ، امەريكا پارلامەنتىنىڭ وكىلدەرىن ەكى ەلدىڭ ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىعىن كەڭەيتۋ ماقساتىندا قازاقستانعا ساپارلاپ كەلۋگە شاقىردى.