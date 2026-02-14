ق ز
    ەۋروپالىق وداق حالقى قارتايىپ بارادى

    استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداق (ە و) حالقىنىڭ مەدياندىق جاسى ءوسىپ كەلەدى. ەگەر 2015 -جىلى ول 42,8 جاس بولسا، 2025 -جىلعى 1- قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا بۇل كورسەتكىش 44,9 جاسقا دەيىن ارتتى.

    зейнеткер, қария
    Фото: Азертадж

    Eurostat-تىڭ سوڭعى دەرەكتەرىنە سايكەس، بۇل ەۋرووداق تۇرعىندارىنىڭ جارتىسى 44,9 جاستان ۇلكەن، ال قالعان جارتىسى وسى جاستان كىشى ەكەنىن بىلدىرەدى.

    ەڭ تومەن مەدياندىق جاس يرلانديا ەلىندە تىركەلگەن — 39,6 جاس، ال ەڭ جوعارى كورسەتكىش يتاليا ەلىندە — 49,1 جاس.

    جالپى العاندا، سوڭعى ون جىل ىشىندە ەو حالقىنىڭ مەدياندىق جاسى 2,1 جىلعا ءوستى.

    كورسەتكىشتىڭ ءوسۋى ە و ەلدەرىنىڭ باسىم بولىگىندە بايقالدى، تەك گەرمانيا مەن مالتا ەلدەرىندە عانا ول 0,4 جىلعا تومەندەدى.

    حالىقتىڭ ەڭ جىلدام قارتايۋى سلوۆاكيا مەن كيپردىڭ گرەك اكىمشىلىگى باقىلاۋىنداعى وڭتۇستىك بولىگىندە بايقالدى، مۇندا مەدياندىق جاس 4 جىلعا ارتقان. گرەكيا مەن پولشادا بۇل كورسەتكىش 3,8 جىلعا، پورتۋگاليادا 3,7 جىلعا، ال يتاليادا 3,9 جىلعا ءوستى.

    ەۋروپاداعى ەڭ جاس ەل — تۇركيا

    سونىمەن قاتار تۇركيا حالقىنىڭ مەدياندىق جاسى 34,4 جاس.

    وسىلايشا، اتالعان كورسەتكىش بويىنشا تۇركيا ەۋروپاداعى ەڭ جاس ەل رەتىندە ەرەكشەلەنەدى.

    ايتا كەتەلىك قىتاي قارتايۋدى باسەڭدەتەتىن ەكپەنى سىناقتان وتكىزدى.

    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
