ەۋروپالىق وداق حالقى قارتايىپ بارادى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداق (ە و) حالقىنىڭ مەدياندىق جاسى ءوسىپ كەلەدى. ەگەر 2015 -جىلى ول 42,8 جاس بولسا، 2025 -جىلعى 1- قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا بۇل كورسەتكىش 44,9 جاسقا دەيىن ارتتى.
Eurostat-تىڭ سوڭعى دەرەكتەرىنە سايكەس، بۇل ەۋرووداق تۇرعىندارىنىڭ جارتىسى 44,9 جاستان ۇلكەن، ال قالعان جارتىسى وسى جاستان كىشى ەكەنىن بىلدىرەدى.
ەڭ تومەن مەدياندىق جاس يرلانديا ەلىندە تىركەلگەن — 39,6 جاس، ال ەڭ جوعارى كورسەتكىش يتاليا ەلىندە — 49,1 جاس.
جالپى العاندا، سوڭعى ون جىل ىشىندە ەو حالقىنىڭ مەدياندىق جاسى 2,1 جىلعا ءوستى.
كورسەتكىشتىڭ ءوسۋى ە و ەلدەرىنىڭ باسىم بولىگىندە بايقالدى، تەك گەرمانيا مەن مالتا ەلدەرىندە عانا ول 0,4 جىلعا تومەندەدى.
حالىقتىڭ ەڭ جىلدام قارتايۋى سلوۆاكيا مەن كيپردىڭ گرەك اكىمشىلىگى باقىلاۋىنداعى وڭتۇستىك بولىگىندە بايقالدى، مۇندا مەدياندىق جاس 4 جىلعا ارتقان. گرەكيا مەن پولشادا بۇل كورسەتكىش 3,8 جىلعا، پورتۋگاليادا 3,7 جىلعا، ال يتاليادا 3,9 جىلعا ءوستى.
ەۋروپاداعى ەڭ جاس ەل — تۇركيا
سونىمەن قاتار تۇركيا حالقىنىڭ مەدياندىق جاسى 34,4 جاس.
وسىلايشا، اتالعان كورسەتكىش بويىنشا تۇركيا ەۋروپاداعى ەڭ جاس ەل رەتىندە ەرەكشەلەنەدى.
ايتا كەتەلىك قىتاي قارتايۋدى باسەڭدەتەتىن ەكپەنى سىناقتان وتكىزدى.