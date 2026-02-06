ەۋروپاداعى قازاقتار انا ءتىلىن ۇيرەنىپ ءجۇر
استانا. قازاقپارات - ەۋروپاداعى قازاق بالالارى انا ءتىلىن ۇيرەنىپ ءجۇر. بريۋسسەلدە تۋىپ-وسكەن دياسپورانىڭ كىشكەنتاي وكىلدەرى تۋعان جەردەن الىستاسا دا ۇلتتىق بولمىسىنان اجىراعان ەمەس.
وكىنىشكە وراي، بەلگيادا انا ءتىلىن بىلمەي ءوسىپ جاتقان قاراكوزدەرىمىز كوپ. ويتكەنى ورتا جوق - مەكتەپتە فرانسۋز، نيدەرلاند جانە اعىلشىن تىلدەرىندە ءبىلىم الادى. دياسپورا وكىلدەرى وسى ولقىلىقتىڭ ورنىن تولتىرۋ ءۇشىن اپتاسىنا ءبىر رەت بالالاردى ەلشىلىكتە جينايدى. بەلگيادا جۇمىس بابىمەن ۋاقىتشا تۇرىپ نەمەسە وقىپ جاتقان وتانداستارىمىز بەن وسى جاقتىڭ ازاماتتىعىن العان قانداستارىمىزدىڭ سانى 3000 نان اسىپ جىعىلادى. ولار مەملەكەتتىك جانە ۇلتتىق مەرەكەلەردە ءجيى جينالىپ تۇرادى.
باسقوسۋلاردىڭ بىرىندە قازاق مادەني ورتالىعىن اشۋ تۋرالى ۇسىنىس ايتىلىپ، وعان ەلشىلىك قولداۋ ءبىلدىردى. ماقسات ورتاق - جاس بۋىن وكىلدەرىنە باي مادەنيەتىمىز بەن سالت-ءداستۇرىمىزدى ۇيرەتۋ، بالالارعا انا ءتىلىن ۇمىتتىرماۋ.
بەرنار مەدەتبايەۆ، قازاق مادەني ورتالىعىنىڭ مۇشەسى:
- سالەمەتسىز بە؟ مەنىڭ اتىم بەرنار. مەن بۇگىن ءبىرىنشى رەت قازاق ءتىلى ساباعىنا كەلدىم. مەن بەلگيادا دۇنيەگە كەلدىم. وسىندا بالاباقشا مەن مەكتەپكە بارىپ، نيدەرلاند تىلىندە وقىدىم. قازىر ەندى انا ءتىلىمدى ۇيرەنىپ جاتىرمىن.
شەتەلدىكتەر اسىراپ العان بالالار دا قازاقشا مەڭگەرىپ ءجۇر. كوپشىلىگىنىڭ ءتىلى اعىلشىن، فرانسۋز جانە نيدەرلاندشا شىققانىمەن، جۇرەگى وتان دەپ سوعادى. ولاردى بەلگيالىق اتا-انالارى ورتالىققا جەكسەنبى سايىن ەرتىپ كەلەدى. كۋرس كاسىبي ۇستازداردىڭ ەمەس ەرىكتىلەردىڭ كۇشىمەن ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر.
ءمادينا ءتۇسىپوۆا، قازاق مادەني ورتالىعىنىڭ مۇشەسى:
- ۆولونتەر بولىپ، قازاق ءتىلى مۇعالىمى بولامىن دەپ شەشتىم. كىشكەنتاي بالالاردى جاقسى كورەمىن، بالاجانمىن. بالالاردىڭ جاستارى تورتتەن ون ەكىگە دەيىن بولعاندىقتان ولار وتىرا المايدى. سوندىقتان ولاردى جۇگىرتكىزىپ، وتىرعىزىپ، بيلەتكىزىپ، ءسويتىپ ساباق بەردىم. ورتالىققا جاس جەتكىنشەكتەر عانا ەمەس ەرەسەك قانداستارىمىز دا كەلىپ ءجۇر.
شەتەلدىكتەردىڭ دە ۇلى اباي تىلىنە دەگەن قىزىعۋشىلىعى زور. ارالارىندا قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ جانكۇيەرلەرى كوپ.
ۋەندي محازەك، بەلگيا ازاماتى:
- ديماشتىڭ ارقاسىندا مەن وزىمە قازاقستاندى اشتىم. سونىمەن قاتار قازاق حالقىنىڭ باي مادەنيەتى مەنى ەرەكشە باۋراپ الدى. ءتىلدى مەڭگەرۋ ارقىلى ۇلى دالا ەلى تۋرالى كوبىرەك بىلگىم كەلەدى.
انا تىلىنەن بولەك بالالار دومبىرا تارتۋدى دا مەڭگەرىپ ءجۇر. جۋىردا اسىق، توعىزقۇمالاق سياقتى ۇلتتىق ويىنداردى دا ۇيىرمە باعدارلاماسىنا ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. باۋىرساق پەن شەلپەك ءپىسىرۋدى ۇيرەتەتىن شەبەرلىك ساباقتارى دا ۇيىمداستىرىلماق.
مادەني ورتالىق الداعى ۋاقىتتا كەڭەيىپ، نيەتتەستەر سانىن كوبەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇدان بولەك شەتەلدىكتەرگە ەلىمىزدىڭ تۋريستىك الەۋەتىن تانىستىرىپ، قازاقستانعا ساياحاتتايتىن بەلگيالىقتار قاتارىن ارتتىرۋعا ۇلەس قوسقىسى كەلەدى.
24.kz