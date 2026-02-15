ق ز
    16:14, 15 - اقپان 2026 | GMT +5

    ەۋرو وداق ىشكى نارىقتى دامىتۋعا كىرىستى

    استانا. KAZINFORM -ەۋرووداق ەلدەرىنىڭ كوشباسشىلارى ەكونوميكانىڭ باسەكەگە قابىلەتىن ارتتىرۋ ءۇشىن ىشكى نارىقتى دامىتۋ جۇمىسىن جەدەلدەتۋگە كىرىستى.

    Брюссельде Еуроодақ көшбасшыларының саммиті басталды
    Фото: Анадолы

     نەگىزگى ماقسات - بيزنەستى دامىتۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن بيۋروكراتيالىق تالاپتاردى ازايتىپ، كاسىپورىنداردىڭ جۇمىسىن جەڭىلدەتۋ. سونىمەن قاتار، ستراتەگيالىق سالالاردا ەۋروپالىق كومپانيالارعا كوبىرەك قولداۋ كورسەتۋ كوزدەلىپ وتىر. بۇعان قوسا جەكە جيناقتاردان ينۆەستيتسيا تارتۋ ارقىلى ەكونوميكاعا قوسىمشا قارجى قۇيۋ جوسپارلانعان.

    ساراپشىلار مۇنداي قادام ەۋرو وداقتىڭ الەمدىك نارىقتاعى ورنىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ باعالايدى. ناقتى جوسپارلار ناۋرىز ايىندا جاريالانۋى ءتيىس.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
