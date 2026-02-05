ەۋرو وداق ەلدەرى ۋكرايناعا 90 ميلليارد ەۋرو نەسيە بەرەدى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداق ۋكراينانىڭ 2026 جانە 2027 -جىلدارداعى قارجىلىق جانە اسكەري قاجەتتىلىكتەرىن قاناعاتتاندىرۋ ءۇشىن 90 ميلليارد ەۋرو نەسيە بەرۋگە كەلىستى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
بريۋسسەل كيەۆتى سىرتقى كومەكتەن بوساتۋ ءۇشىن ءساۋىردىڭ باسىندا العاشقى تولەمدى جاساماقشى.
ەۋرو وداق كەڭەسىنە ءتوراعالىق ەتەتىن كيپر جاڭا نۇسقاسىن ۇسىنعاننان كەيىن ەلشىلەر قۇقىقتىق ماتىندەر بويىنشا كەلىسىمگە كەلدى.
- بۇگىنگى كەلىسىم ە و- نىڭ ۋكراينا مەن ونىڭ حالقىنا قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن باتىل ارەكەت ەتۋدى جالعاستىراتىنىن كورسەتەدى. بۇل جاڭا قارجىلاندىرۋ كوزى ەلدىڭ رەسەي اگرەسسياسىنا قارسى تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە كومەكتەسەدى. سونىمەن بىرگە، ءبىز مەملەكەتتەردىڭ ەگەمەندىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعى حالىقارالىق قۇقىققا سايكەس تولىق ساقتالۋى ءتيىس دەگەن سيگنال بەرەمىز، - دەدى كيپر قارجى ءمينيسترى ماكيس كەراۆنوس.
بريۋسسەل سامميتىندە ساياسي كەلىسىلگەن 90 ميلليارد ەۋرو نەسيە جالپى قارىز مىندەتتەمەلەرىن شىعارۋ ارقىلى قارجىلاندىرىلادى، ال ە و بيۋدجەتى ينۆەستورلار ءۇشىن كەپىلدىك بولادى.
مامىلە بويىنشا ۆەنگريا، سلوۆاكيا جانە چەحيا بارلىق قارجىلىق مىندەتتەمەلەردەن، سونىڭ ىشىندە جىلدىق پايىزدىق تولەمدەردەن تولىعىمەن بوساتىلادى. ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ باعالاۋىنشا، قالعان 24 مۇشە مەملەكەت شىعىنداردى جابۋ ءۇشىن جىل سايىن 2 ميلليارد ەۋرودان 3 ميلليارد ەۋروعا دەيىن تولەۋى كەرەك.
90 ميلليارد ەۋرو سوماسى ەكى نەگىزگى قۇرامداس بولىككە بولىنەدى: 30 ميلليارد ەۋرو - بيۋدجەتتىك كومەك جانە 60 ميلليارد ەۋرو - اسكەري كومەك. ەگەر سوعىس اياقتالسا، تەڭگەرىم قايتا قارالۋى مۇمكىن.
حابارلانعانداي، 90 ميلليارد ەۋرو ۋاقىت وتە كەلە جانە قاتاڭ شارتتار ورىندالعان كەزدە بىرتىندەپ بولىنەدى. مىسالى، ۋكرايناداعى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەستەگى كەز-كەلگەن رەگرەسسيا كومەكتى توقتاتادى.
رەسەي سوعىستى توقتاتىپ، كيەۆكە كەلتىرىلگەن شىعىندى وتەۋگە كەلىسكەن جاعدايدا عانا ۋكراينادان 90 ميلليارد ەۋرو تالاپ ەتىلەدى. الايدا ماسكەۋ وتەماقى تولەۋدەن ءۇزىلدى-كەسىلدى باس تارتقانىن ەسكەرسەك، بريۋسسەل قارىزدى ءبىرجولاتا تولەيدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
سارسەنبىدە قول قويىلعان قۇقىقتىق قۇجاتتار ءالى دە پروتسەستى تەزدەتۋگە ۋادە بەرگەن ەۋروپارلامەنتتىڭ ماقۇلداۋىن كۇتىپ وتىر. ماقسات - كيەۆ ۇسىنعان مەرزىمدە ءساۋىردىڭ باسىندا العاشقى تولەمدى جاساۋ.
بۇعان دەيىن ابۋ-دابيدە ۋكراينا بويىنشا وتكەن كەڭەستىڭ ءبىرىنشى كۇنىندە تاراپتار مالىمدەمە جاساماعانى تۋرالى جازدىق.