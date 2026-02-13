ەرتەڭنەن باستاپ ءوزىڭدى كوۋچپىن دەپ ايتا سالۋ مۇمكىن بولمايدى - دەپۋتات
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ ەلىمىزدە كوۋچينگ قىزمەتىنىڭ كاسىبي ستاندارتى رەسمي تۇردە كۇشىنە ەنەتىنىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 14- اقپاننان باستاپ كوۋچينگ قىزمەتى مەملەكەت تاراپىنان رەتتەلەتىن ماماندىققا اينالادى. كوۋچينگ- بۇل ناقتى جەكە نەمەسە ىسكەرلىك ماقساتتارعا جەتۋ ءۇشىن ادامنىڭ الەۋەتىن اشۋعا باعىتتالعان كاسىبي قولداۋ جانە سەرىكتەستىك ديالوگ ءادىسى. كوۋچ كليەنتتەرگە تالىمگەرلىك نەمەسە كەڭەس بەرۋدەن ايىرماشىلىعى، تىكەلەي كەڭەس بەرۋدىڭ ورنىنا، باعىتتاۋشى سۇراقتار ارقىلى شەشىم تابۋعا كومەكتەسەدى.
«ەرتەڭنەن باستاپ ءوزىڭدى كوۋچپىن دەپ ايتا سالۋ مۇمكىن بولمايدى. 14- اقپاندا ەلىمىزدە كوۋچينگ قىزمەتىنىڭ كاسىبي ستاندارتى رەسمي تۇردە كۇشىنە ەنەدى. ەندى بۇل جاي عانا ءسان نەمەسە BIO- داعى ادەمى ءسوز ەمەس، مەملەكەت رەتتەيتىن ماماندىق»، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.
دەپۋتاتتىڭ اتاپ وتۋىنشە، ەندى كوۋچتاردا ءبىلىمى مەن بىلىكتىلىگىن راستايتىن ارنايى قۇجاتتار بولۋى قاجەت. سونىمەن قاتار ءبىرقاتار كاسىبي تالاپتار ەنگىزىلەدى.
وسىلايشا، كوۋچينگ سالاسىندا قىزمەت كورسەتۋ تالاپتارى ناقتىلانىپ، ساپانى ارتتىرۋعا باعىتتالعان جاڭا رەتتەۋ تەتىكتەرى ىسكە قوسىلادى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن كوۋچ قىزمەتىن كورسەتۋگە رۇقساتى بار مامانداردىڭ ءتىزىمى جاريالانادى. ايتۋىنشا، كاسىپتىك ستاندارت 9 باعىتتى قامتيدى: بيزنەس- كوۋچ، مانساپتىق كوۋچ، لايف- كوۋچ، كوماندالىق كوۋچ، كوشباسشىلىق كوۋچ، دەنساۋلىق جانە ساۋىقتىرۋ كوۋچى، كاسىپكەرلەرگە ارنالعان كوۋچ، ءبىلىم بەرۋ كوۋچى، سپورتتىق دايىندىق كوۋچى.