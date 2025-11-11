رەسەيدىڭ سۋ-35 ۇشاقتارى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ بورتىمەن ماسكەۋگە دەيىن قاپتالداسىپ ۇشتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك شەكارادان وتكەن ساتتەن ماسكەۋ اۋەجايىنا قونعانعا دەيىن رەسەيدىڭ اۋە كەڭىستىگىندە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ بورتىمەن بىرگە ر ف قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ سۋ-35 ۇشاقتارى قاپتالداسىپ ۇشتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت 11-12- قاراشادا رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن باراتىنى حابارلاندى.
مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزەدى.
سونداي-اق ورال قالاسىندا وتەتىن 21-قازاقستان مەن رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق سەسسياسىنا بەينەبايلانىس ارقىلى قاتىسادى.
ساپار اياسىندا ءبىرقاتار ەكىجاقتى ماڭىزدى قۇجاتقا قول قويۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونىمەن قاتار روسسييسكايا گازەتا باسىلىمىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «ماڭگىلىك دوستىق - حالىقتارىمىزعا جول سىلتەر تەمىرقازىق» دەگەن تاقىرىپپەن اۆتورلىق ماقالاسى جارىق كوردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اۆتورلىق ماقالاسىندا ەكى ەلدىڭ شەكاراسى تۋرالى شارتتىڭ بەكىتىلگەنىنە 20 جىل تولعانىن ەسكە سالدى.
كەشە پەسكوۆ قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق بارىسىن باياندادى.