    15:41, 11 - قاراشا 2025 | GMT +5

    رەسەيدىڭ سۋ-35 ۇشاقتارى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ بورتىمەن ماسكەۋگە دەيىن قاپتالداسىپ ۇشتى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك شەكارادان وتكەن ساتتەن ماسكەۋ اۋەجايىنا قونعانعا دەيىن رەسەيدىڭ اۋە كەڭىستىگىندە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ بورتىمەن بىرگە ر ف قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ سۋ-35 ۇشاقتارى قاپتالداسىپ ۇشتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Су-35
    Фото: Ақорда

    ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت 11-12- قاراشادا رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن باراتىنى حابارلاندى.

    مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزەدى.

    سونداي-اق ورال قالاسىندا وتەتىن 21-قازاقستان مەن رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق سەسسياسىنا بەينەبايلانىس ارقىلى قاتىسادى.

    Борт Президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Минобороны РФ
    Фото: Акорда

    ساپار اياسىندا ءبىرقاتار ەكىجاقتى ماڭىزدى قۇجاتقا قول قويۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    سونىمەن قاتار روسسييسكايا گازەتا باسىلىمىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «ماڭگىلىك دوستىق - حالىقتارىمىزعا جول سىلتەر تەمىرقازىق» دەگەن تاقىرىپپەن اۆتورلىق ماقالاسى جارىق كوردى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ اۆتورلىق ماقالاسىندا ەكى ەلدىڭ شەكاراسى تۋرالى شارتتىڭ بەكىتىلگەنىنە 20 جىل تولعانىن ەسكە سالدى.

    كەشە پەسكوۆ قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق بارىسىن باياندادى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
