ەرمەك كوشەربايەۆ ا ق ش- تا G20 سامميتىنە قازاقستاننىڭ قاتىسۋى بويىنشا دايىندىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆتىڭ ۆاشينگتونعا ساپارى اياسىندا ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋمەن كەزدەستى.
ق ر سىرتىق ىستەر مينيسترلىگى باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار ەكىجاقتى كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەردىڭ كەڭ اۋقىمىن، ونىڭ ىشىندە ساياسي جانە ەكونوميكالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى، ساۋدا مەن ينۆەستيتسيالاردى دامىتۋ، ەنەرگەتيكا جانە اسا ماڭىزدى مينەرالدار سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تالقىلادى، سونداي-اق وڭىرلىك جانە جاھاندىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا پىكىر الماستى.
تاراپتار قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى دامىتۋعا بەيىلدىلىگىن راستادى. بەيبىتشىلىك كەڭەسىن قۇرۋ جونىندەگى امەريكالىق باستاماسىنا جانە وسى فورماتقا قازاقستاننىڭ قۇرىلتايشى ەل رەتىندە قاتىسۋىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
بۇعان قوسا، 2026 -جىلعى جەلتوقساندا مايامي قالاسىندا وتەتىن G20 سامميتىنە قازاقستاننىڭ قاتىسۋىنا دايىندىق ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
مينيستر ەلدىڭ ەنەرگيا رەسۋرستارى مەن اسا ماڭىزدى مينەرالداردىڭ جاھاندىق جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋدەگى ستراتەگيالىق ءرولىن اتاپ ءوتىپ، بۇل سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى ا ق ش- پەن ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە كورسەتتى.
ءوز كەزەگىندە، ا ق ش ديپلوماتى قازاقستاندى ورتالىق ازياداعى جانە حالىقارالىق ارەناداعى سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندە اتاپ ءوتىپ، الداعى بايلانىستار ەكىجاقتى قاتىناستار مەن پراكتيكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا قوسىمشا سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۆاشينگتونعا ساپارى مەن «س5+1» سامميتىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا شامامەن 17 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن بۇرىن قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەر مەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار قولدانىستاعى ىنتىماقتاستىق فورماتتارى اياسىندا، سونداي-اق جاڭا تەتىكتەر مەن باستامالاردى ىسكە قوسۋ ارقىلى ەكىجاقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدى نىعايتۋعا ۋاعدالاستى.
ايتا كەتەيىك، ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيونىڭ شاقىرۋىمەن ۆاشينگتوندا وتكەن ماڭىزدى مينەرالدار بويىنشا ءبىرىنشى مينيسترلىك كونفەرەنسياسىنا قاتىستى.