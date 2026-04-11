گەرمانيادا TikTok-قا بالاما جاڭا الەۋمەتتىك جەلى ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيادا قىسقا ۆيدەولارعا ارنالعان جاڭا الەۋمەتتىك جەلى - Wedium پلاتفورماسى ىسكە قوسىلادى، دەپ حابارلايدى ARD.
بەرليندىك ستارتاپ ازىرلەگەن جوبا اۆتورلارى ونى «سانالى TikTok» رەتىندە تانىستىرىپ وتىر. پلاتفورمادا بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. كونتەنت جاريالاۋ ءۇشىن پايدالانۋشىلار جەكە كۋالىك ارقىلى تىركەلۋى ءتيىس. ازىرلەۋشىلەر توبىنا جاسوسپىرىمدەردىڭ اتا-انالارى دا كىرگەن.
جوبا اۆتورلارى Wedium- ءدى «100 پايىز ەۋروپالىق ءونىم» دەپ اتاپ، وندا بوتتار بولمايتىنىن، حەيت، جالعان اقپارات جانە مانيپۋلياتسيالارعا تىيىم سالىناتىنىن مالىمدەدى. سونىمەن قاتار، پايدالانۋشىلارعا ارنالعان قاتاڭ جەلىلىك ەتيكا ەرەجەلەرى ەنگىزىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇل پلاتفورمادا TikTok سەكىلدى قولدانۋشىلاردى ۇزاق ۋاقىت ۇستاپ تۇراتىن تاۋەلدىلىك تۋدىراتىن الگوريتمدەر بولمايدى. بلوگەرلەرگە جارنامادان تۇسەتىن تابىستىڭ 50 پايىزى ۇسىنىلادى. ال جارناماسىز پايدالانعىسى كەلەتىندەر ءۇشىن اي سايىنعى جازىلىم قۇنى 9 ەۋرو بولادى.
جوبانىڭ تولىق ىسكە قوسىلۋى شىلدە ايىنا جوسپارلانعان. قازىردىڭ وزىندە كۇتۋ تىزىمىنە 10 مىڭنان استام ادام تىركەلگەن. سالىستىرۋ ءۇشىن، TikTok قولدانۋشىلارىنىڭ سانى الەم بويىنشا شامامەن 1,5 ميلليارد ادامدى قۇرايدى.
NTV تەلەارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، گەرمانيادا جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان الەۋمەتتىك جەلىلەردى شەكتەۋ نەمەسە ارنايى پلاتفورمالار قۇرۋ ماسەلەسى بەلسەندى تالقىلانىپ جاتىر. ساراپشىلار Wedium ءدال وسى سەگمەنتتى قامتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى.
ايتا كەتەيىك، گرەكيادا 15 جاسقا تولماعان بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىگە كىرۋىنە تىيىم سالىنادى.