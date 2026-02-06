گەرمانيادا دارىگەرگە جازىلۋ ءۇشىن ورتاشا كۇتۋ ۋاقىتى 42 كۇنگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - گەرمانياداعى دارىگەرگە جازىلۋ ۋاقىتى رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتتى، دەپ حابارلايدى DW.
Rheinische Post گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل دەرەك گەرمانيا دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ سولشىل پارتيانىڭ پارلامەنتتىك ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىنان الىنعان. 2019 -جىلى مەملەكەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىنىڭ پاتسيەنتتەرى ەندوكرينولوگ، لور ءتارىزدى ماماندانعان دارىگەرگە جازىلۋ ءۇشىن ورتا ەسەپپەن توعىز كۇنگە از كۇتۋگە ءماجبۇر بولعان.
سونىمەن قاتار، جوسپاردان تىس قابىلداۋلارعا جۇمسالعان شىعىنداردىڭ ارتۋى مىندەتتى مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىنىڭ قوسىمشا شىعىندارىن كوبەيتتى: 2023 -جىلى بۇل كورسەتكىش 814 ميلليون ەۋرونى قۇراعان، ال 2020 -جىلى - 291 ميلليون ەۋرو شاماسىندا بولعان.
كەيبىر دارىگەرلەر اپتاسىنا كەمىندە بەس ساعات ۋاقىتتى الدىن الا جازىلماعان پاتسيەنتتەردى قابىلداۋعا ارناۋعا مىندەتتى. ياعني، كەز كەلگەن ادام الدىن الا جازىلماي-اق سول ۋاقىتتا دارىگەرگە بارا الادى. وسى ءۇشىن دارىگەرلەرگە قوسىمشا اقى تولەنەدى.
نەگىزگى بۇل ەرەجە مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن جاسالعان. دەگەنمەن سولشىل پارتيا دەپۋتاتى يۋليا- كريستينا شتانگەنىڭ سوزىنشە، پراكتيكادا جۇزىندە بۇل جوسپارلانعانداي ناتيجە بەرمەيدى.
- مەديتسينالىق قىزمەت ساپاسىن جاقسارتۋ جانە دارىگەرگە جازىلۋدى جىلدامداتۋ ماقساتىندا ەنگىزىلگەن ەرەجەلەر تولىقتاي ساتسىزدىككە ۇشىرادى. بۇل مىندەتتى مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ يەلەرىنە قىمباتقا تۇسەدى، ال قىزمەت كورسەتۋ ساپاسى ناشارلاپ بارادى. ءبىراق ۇكىمەت ناقتى جاعدايدى زەرتتەپ، شارا قابىلداۋدىڭ ورنىنا بۇل ماسەلەنى ەلەمەي وتىر، - دەيدى ول.
دارىگەرگە جازىلۋدى جەدەلدەتۋگە ارنالعان 116117 ءنومىرلى «ارنايى جەلى» وسى تاپسىرمانى ويداعىداي اتقارىپ كەلەدى. 2024 -جىلى بۇل جەلى ارقىلى 1,645 ميلليون ادام قابىلداۋعا جازىلعان، ورتاشا كۇتۋ ۋاقىتى ءبىر كۇنگە قىسقارىپ، 11 كۇندى قۇراعان.
وسىدان بۇرىن گەرمانيادا ءوز كۇنكورىسىن قامتاماسىز ەتۋدە قيىندىق كورىپ، كەدەيلىك قاۋپىنە ۇشىراعان ادامدار سانى ارتىپ كەلە جاتقانىن جازعان بولاتىنبىز.