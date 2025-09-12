رەداكسيا القاسى قازاقستان تاريحىنىڭ ەكىنشى تومىن باسىپ شىعارۋعا ازىرلەۋ ءۇشىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن الماتىدا مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ ءتوراعالىق ەتۋىمەن «قازاقستان تاريحى: ەجەلگى داۋىردەن بۇگىنگە دەيىن» اتتى جەتى تومدىق اكادەميالىق باسىلىمدى ازىرلەۋگە قاتىستى رەداكسيا القاسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
رەداكسيا القاسى جالپى داۋىس بەرۋ ارقىلى ودان ءارى باسپاعا دايىنداۋ ءۇشىن باسىلىمنىڭ ەكىنشى تومىنىڭ قولجازباسىن بەكىتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. سونداي-اق جەتى تومدىق ەڭبەكتىڭ ءۇشىنشى تومىنىڭ مازمۇنىن تالقىلادى.
اۆتورلار ۇجىمىنىڭ جەتەكشىسى، ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى ايماق تانۋ كافەدراسىنىڭ پروفەسسورى، تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى ايبولات كوشكىمبايەۆ باسىلىمنىڭ تۇجىرىمداماسى، مازمۇنى جانە قۇرىلىمى جونىندە بايانداما جاساپ، «التىن وردا» دەپ اتالاتىن ءۇشىنشى تومنىڭ ەرەكشەلىكتەرى مەن جاڭالىعىن اتاپ ءوتتى. ش. ش. ءۋاليحانوۆ اتىنداعى تاريح جانە ەتنولوگيا ينستيتۋتىنىڭ باس ديرەكتورى، ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ اكادەميگى زيابەك قابىلدينوۆ، مەملەكەت تاريحى ينستيتۋتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى، تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور بۇركىتباي اياعان، ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى، تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى بەرەكەت كارىبايەۆ پىكىر ءبىلدىردى.
سونداي-اق رەداكسيا القاسىنىڭ مۇرات ءابدىروۆ، گالينا كسەنجيك، راديك تەمىرعاليەۆ، كەنجەحان ماتىجانوۆ، ديحان قامزابەك ۇلى، ايدوس سارىم، حانكەلدى ءابجانوۆ، مامبەت قويگەلديەۆ، مەرۋەرت ابۋسەيىتوۆا، ايگۇل ءسادۋاقاسوۆا، بولات كومەكوۆ، اقان وڭعار، جاقسىلىق ءسابيتوۆ سەكىلدى وزگە دە مۇشەلەرى ءوز ويلارىن ورتاعا سالدى.
جيىن سوڭىندا رەداكسيا القاسى ءۇشىنشى تومدى جەتىلدىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋ جانە كەلەسى وتىرىستا «قازاقستان تاريحى: ەجەلگى داۋىردەن بۇگىنگە دەيىن» اتتى اكادەميالىق باسىلىمنىڭ ءتورتىنشى تومىن قاراستىرۋ جونىندە شەشىم قابىلدادى.