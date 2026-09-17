گەرمانيادا ءار ەكىنشى تۇرعىننىڭ جەكە باسپاناسى جوق
استانا. KAZINFORM - گەرمانيا ەۋروپالىق وداق ەلدەرى اراسىندا جەكە باسپاناسى بار تۇرعىنداردىڭ ۇلەسى بويىنشا سوڭعى ورىندا تۇر. ءۇي شارۋاشىلىقتارىنىڭ نەبارى 43,5 پايىزى ءوز ۇيىندە نەمەسە پاتەرىندە تۇرادى، دەپ حابارلايدى BILD.
Pestel-Institut زەرتتەۋىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل گەرمانياداعى سوڭعى شامامەن 20 جىلداعى ەڭ تومەن كورسەتكىش. گەرمانيا ەۋروپالىق وداقتاعى حالىقتىڭ باسىم بولىگى باسپانا جالدايتىن جالعىز ەل بولىپ وتىر.
سالىستىرۋ ءۇشىن، رۋمىنيا تۇرعىندارىنىڭ شامامەن 94 پايىزىنىڭ جەكە باسپاناسى بار، سلوۆاكيادا — 93 پايىز، ۆەنگريادا — 92 پايىز. بۇل كورسەتكىش بويىنشا سوڭعى ورىننان ەكىنشى تۇرعان اۋستريادا جەكە باسپاناسى بار تۇرعىنداردىڭ ۇلەسى شامامەن 54 پايىزدى قۇرايدى.
بۇل رەتتە گەرمانيا وڭىرلەرىندەگى جاعداي ايتارلىقتاي ەرەكشەلەنەدى. ساار جەرىندە تۇرعىنداردىڭ 60 پايىزعا جۋىعىنىڭ جەكە باسپاناسى بار، براندەنبۋرگتە — 44 پايىزدان استام. بەرليندە بۇل كورسەتكىش شامامەن 16 پايىزدى، ال گامبۋرگتە 20 پايىزدان ءسال اسادى.
ەلدىڭ جاس تۇرعىندارى اراسىندا جەكە باسپانا يەلەرىنىڭ ۇلەسى اسىرەسە تومەن. 25 پەن 45 جاس ارالىعىنداعى نەمىستەردىڭ تورتتەن ۇشىنە جۋىعى باسپانا جالدايدى، ال شامامەن ءار ءتورتىنشى ادامنىڭ جەكە جىلجىمايتىن مۇلكى بار.
ساراپشىلار نەگىزگى سەبەپتەردىڭ قاتارىندا قۇرىلىس پەن جەر ۋچاسكەلەرىنىڭ قىمباتتىعىن، نەسيە مولشەرلەمەلەرىنىڭ ءوسۋىن، سونداي- اق مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ جەتكىلىكسىزدىگىن اتايدى. سونىڭ سالدارىنان جەكە جىلجىمايتىن مۇلىك ساتىپ الۋ ءتىپتى ەكى تابىس كوزى بار كوپتەگەن وتباسىلار ءۇشىن دە قولجەتىمسىز بولىپ وتىر.
ساراپشىلار بۇل جاعدايدىڭ ۇزاق مەرزىمدى الەۋمەتتىك سالدارىنا دا نازار اۋدارادى. جەكە جىلجىمايتىن مۇلىك كاپيتال جيناقتاۋدىڭ جانە زەينەتكە شىققاننان كەيىن قارجىلىق تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ ءبىر جولى رەتىندە قاراستىرىلادى. قارتايعان شاعىندا باسپانانى جالعا الۋدى جالعاستىرعان ادامدار قوسىمشا شىعىنداردى كوتەرۋگە ءماجبۇر بولادى. بۇل زەينەتكەرلەر اراسىندا كەدەيلىك قاۋپىن ارتتىرۋى مۇمكىن.