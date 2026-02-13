راديو جۋرناليستىڭ باستى قارۋى - داۋىسى مەن كوڭىل كۇيى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن - دۇنيەجۇزىلىك راديو كۇنى. تەحنولوگيالار قارىشتاپ دامىعان زاماندا دا راديو ءوزىنىڭ جەدەلدىگى مەن ەرەكشە تارتىمدىلىعىن جوعالتقان جوق.
وسى ايتۋلى مەرەكەدە «Jibek Joly» راديوسىنىڭ جۇرگىزۋشىسى گۇلناز امانعالي كاسىبي جولى، راديونىڭ تەلەارنادان ايىرماشىلىعى جانە ەفير سىرتىنداعى قىزىقتارىن ءبولىستى.
راديونىڭ تەلەارنادان باستى ايىرماشىلىعى - ونىڭ جەدەلدىگىندە. ەگەر تەلەديداردا مونتاج بەن ارنايى دايىندىققا ۋاقىت كەتسە، راديودا اقپاراتتى سول ساتتە- اق حالىققا جەتكىزۋگە بولادى. گۇلنازدىڭ ايتۋىنشا، راديو جۋرناليستىڭ باستى قارۋى - ونىڭ داۋىسى مەن كوڭىل كۇيى.
- جۋرناليستىڭ كوڭىل كۇيى مىندەتتى تۇردە تىڭدارمانعا جەتەدى. ەفيرگە جاقسى ەموتسيامەن شىعۋ - ءبىزدىڭ باستى مىندەتىمىز. 2014 -جىلى وقۋىمدى اياقتاعاندا، تاعدىر مەنى استانا راديوسىنا (قازىرگى Jibek Joly) جاستار پراكتيكاسىمەن الىپ كەلدى. سودان بەرى بۇل قارا شاڭىراق مەنىڭ ەكىنشى ۇيىمە اينالدى. ءتىپتى، جان جارىمدى دا وسى جەردەن كەزدەستىرىپ، بۇگىندە ەكى بالانىڭ اناسىمىن. سوندىقتان راديو - مەنىڭ ءومىرىمنىڭ اجىراماس بولىگى، - دەيدى گۇلناز امانعالي Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ Bugin LIVE باعدارلاماسىندا.
Jibek Joly راديوسى پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ قۇرامىندا بولعاندىقتان، مەملەكەتتىك ماڭىزى بار اقپاراتتاردى دەر كەزىندە جىلدام ءارى بايىپتى ۇنمەن تاراتۋدى تالاپ ەتەدى.
- كەيدە ماڭىزدى اقپاراتتار كەش ءتۇسىپ جاتادى. سونى تەز مونتاجداپ، ەفيرگە جۇگىرىپ كەلەتىن كەزدەر بولادى. مۇندايدا ەڭ باستىسى - اپتىقپاۋ. جۇرەكتى باسىپ، «مەن دايىنمىن» دەپ ەفيردى باستاۋ كەرەك، ويتكەنى تىڭدارمان سەنىڭ قوبالجىعانىڭدى داۋىس ىرعاعىڭنان بىردەن سەزەدى. داۋىس - ءبىزدىڭ قارۋىمىز. سوندىقتان سۋىق ىشپەي، داۋىستى ءاردايىم باپتاۋ، كۇندەلىكتى جاتتىعۋ جاساۋ - ءبىزدىڭ كاسىبي ادەتىمىز، - دەيدى جۇرگىزۋشى.
Jibek Joly راديوسى وتكەن جىلدىڭ 1 -مامىرىندا اشىلعانىنا قاراماستان، ءقازىردىڭ وزىندە تىڭدارماننىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەنىپ ۇلگەردى. تاڭعى 7-دەن تۇنگى 1-گە دەيىن اقپارات تاراتاتىن تولقىندا ساياسي توك-شوۋلاردان باستاپ، كوڭىلدى ويىن-ساۋىق باعدارلامالارىنا دەيىن بار.
- بىزدە ءار ساعات سايىن جاڭالىقتار تارايدى. «Wake Up» تاڭعى شوۋىمەن جۇرتتى وياتساق، «ءسىز بەن ءبىز» باعدارلاماسىندا تىڭدارمانمەن تىعىز كەرى بايلانىس ورناتامىز. ال كەشكىسىن «ءوزىمىز وتىرىپ ءشاي ىشەيىك» باعدارلاماسىمەن حالىقتى كەشكى ەرەكشە كوڭىل كۇيگە بولەيمىز. بولاشاق راديوجۋرناليستەرگە ايتارىم: ىزدەنىڭىزدەر، وقىڭىزدار جانە ەڭ باستىسى - ميكروفوننان قورىقپاڭىزدار! - دەپ تۇيىندەدى گۇلناز امانعالي.
بۇعان دەيىن بەيجىڭدەگى قازاق راديوسىنىڭ حابار تاراتقانىنا 54 جىل بولعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
كاميلا مۇلىك