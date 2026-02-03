قىتايلىق كومپانيا ەلىمىزدە كۇردەلى گاز وندىرۋگە 7,5 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا «Kazakh Invest» كومپانياسى مەن Geo Jade Petroleum Corporation حالىقارالىق مۇناي- گاز كومپانياسى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم جاساستى.
قۇجات اياسىندا حالىقارالىق كومپانيا ەلىمىزدەگى «سوزاق» كەن ورنىنان كۇردەلى گاز وندىرۋگە 7,5 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالادى.
- بۇگىن Kazakh Invest كوپجاقتى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەمورگاندۋمعا قول قويدى. قۇجات اياسىندا ەلىمىزدە العاش رەت كۇردەلى گازدى بارلاۋ، ءوندىرۋ جانە تەرەڭ وڭدەۋ بويىنشا ءىرى جوبا ىسكە قوسىلادى. بۇل مەملەكەت باسشىسىنىڭ گاز وڭدەۋ ونەركاسىبىن دامىتۋ جانە كەڭەيتۋ تاپسىرماسىن تولىقتاي ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. حالىقارالىق كونتسورتسيۋم «سوزاق» كەن ورنىنداعى گازدى يگەرۋ ءۇشىن 7,5 ميلليارد دوللار كولەمىندە ينۆەستيتسيا سالۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل جوبانىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىندە 3 مىڭعا جۋىق جۇمىس ورنىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ەگەر جوبا ارى قاراي تابىستى جۇزەگە اسىرىلعان جاعدايدا جۇمىس ورنىنىڭ سانى 6 مىڭعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن. جوبا قىزىلوردا وبلىسىندا ىسكە اسىرىلادى، - دەدى «Kazakh Invest» ۇ ك» باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ايبول ارعىنعازيەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، الدىن الا كەلىسىمگە وراي يگەرىلگەن گازدىڭ بارلىعى دەرلىك ىشكى نارىققا جۇمسالۋى مۇمكىن. دەمەك، «سوزاق» كەن ورنى ءساتتى يگەرىلگەن جاعدايدا 2,5 ميلليون ادام كوگىلدىر وتىن قىزىعىن كورەدى.
Geo Jade Petroleum Corporation كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى چەن حۋانلونونىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدە ناقتىلانعان كۇردەلى گاز قورى 100 ميلليارد تەكشە مەتردى قۇرايدى. ال ءىرىسى «سوزاق» كەن ورنى سانالادى.
- ءداستۇرلى ەمەس گاز قورى بار، ءونىم ءوندىرۋ وتە قيىن مۇنداي ءىرى كەن ورىن بارلاۋ ءۇشىن، جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن بىزگە قازاقستاننىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارى تاراپىنان قولداۋ اسا قاجەت. قازىرگى ۋاقىتتا «Kazakh Invest» كومپانياسى مەن قازاقستان ۇكىمەتى جان-جاقتى قولداۋ ءبىلدىرىپ وتىر. وسىنداي قولداۋدىڭ، تاجىريبەمىز بەن تەحنولوگيالارىمىزدىڭ ارقاسىندا اتالعان كەن ورنىنان گاز ءوندىرۋ جوسپارىمىزدى دەر ۋاقىتىندا جۇزەگە اسىراتىندىعىمىزعا سەنىمدىمىن، - دەدى ول.
«Kazakh Invest» ۇ ك» باسقارما ءتوراعاسى سۇلتانعالي كەنجەقۇلوۆ «سوزاق» كەن ورنىن يگەرۋ قازاقستان ءۇشىن مۇلدەم جاڭا باعىت ەكەنىن ايتادى.
- ويتكەنى، الىنۋى وتە كۇردەلى ءارى ءداستۇرلى ەمەس گاز وندىرىلەدى. ەلىمىزدە مۇنداي تەحنولوگيا جوق. جالپى، بۇل سالادا ا ق ش پەن قىتاي عانا الەمدە كوش باسشى سانالادى. وسى ەكى ەل عانا كۇردەلى گازدى وندىرۋگە قاجەتتى مۇنداي تەحنولوگيالارعا يەلىك ەتىپ وتىر. جالپى، الەم جايىندا ايتار بولساق، ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنا قاراعاندا مۇنداي كۇردەلى، يگەرىلۋى قيىن گاز ءداستۇرى تابيعي گازدان 10 ەسە كوپ، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، «سوزاق» كەن ورنىن يگەرۋ جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا ءداستۇرلى ەمەس گاز ءوندىرۋ سالاسىنداعى امەريكالىق جانە قىتايلىق ەڭ ۇزدىك ماماندارى جۇمىلدىرىلادى. سونىمەن قاتار ول مۇنداي كەي ورىندارىن يگەرۋ ەكولوگياعا ەشقانداي زالال كەلتىرمەيتىنىن ايتتى.
- ەكولوگيا ەشقانداي زيانى بولمايدى. ويتكەنى، امەريكا سوڭعى 20 جىلدا، قىتاي 10-15 جىلدا مۇنداي گازدى تابىستى تۇردە ءوندىرىپ كەلەدى ءارى ەكولوگياعا ەشقانداي پروبلەما بولعان ەمەس. ويتكەنى، ول جەردە ەڭ زاماناۋي تەحنولوگيالار قولدانىلادى. مۇنان بولەك، ينۆەستور اتالعان تەحولوگيالارىمەن بولىسۋگە مىندەتتى بولادى، قۇجاتتارعا قول قويدىق. سونىمەن قاتار جەرگىلىكتى مامانداردى وقىتادى ءارى جۇمىسشىلاردىڭ 90 پايىزى جەرگىلىكتى ماماندار بولادى. ينۆەستور جەرگىلىكتى نارىقتان تاۋارلار مەن قىزمەتتەردى ساتىپ الادى، - دەدى سۇلتانعالي كەنجەقۇلوۆ.
كومپانيا مالىمەتىنشە، «سوزاق» جوباسىن ىسكە اسىرۋ گازدىڭ ىشكى ءوندىرىسىن ايتارلىقتاي ارتتىرۋعا، وڭتۇستىك وڭىرلەردەگى ينفراقۇرىلىمدىق شەكتەۋلەردى ازايتۋعا جانە قازاقستاندا ءداستۇرلى ەمەس رەسۋرستاردى يگەرۋ ءۇشىن زاماناۋي تەحنولوگيالىق بازا قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- ءبىز «سوزاقتى» جاڭا يندۋستريانى اشاتىن جانە ەلدىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىراتىن ستراتەگيالىق جوبا رەتىندە قاراستىرامىز. Kazakh Invest ينۆەستورعا تولىق سۇيەمەلدەۋ مەن باستامالاردى جەدەل ىسكە قوسۋدى قامتاماسىز ەتە وتىرىپ، ۇزاق مەرزىمدى سالىمدار ءۇشىن اشىق ءارى بولجامدى جاعدايلار جاسايدى، - دەپ اتاپ ءوتتى كومپانيادان.
جوبا قازاقستان ەكونوميكاسىن ءارتاراپتاندىرۋعا جانە ورنىقتى ەنەرگەتيكا سەكتورىن دامىتۋعا قوسىلعان ماڭىزدى ۇلەس بولماق.
ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلى 95 ەلدى مەكەندە 350 مىڭ ادام گازعا قول جەتكىزسە، 2026 -جىلى تاعى 41 ەلدى مەكەنگە گاز بەرىلەتىن بولادى. ماسەلەن، ەگەر 2024 -جىلدىڭ 1 -قاڭتارىندا ەل تۇرعىندارىنىڭ 62 پايىزى گازبەن قامتاماسىز ەتىلسە، 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بۇل كورسەتكىش 64,2 پايىزعا دەيىن ءوستى. بۇل رەتتە، ىشكى نارىقتا گاز تۇتىنۋ كولەمى ۇنەمى ءوسىپ كەلەدى: جىل قورىتىندىسى بويىنشا ءتيىستى مەجە 20,4 ميلليارد تەكشە مەتردى قۇرادى. ءىرى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جانە جاڭا ماگيسترالدىق گاز قۇبىرلارىن قوسۋ ارقاسىندا جۇزدەگەن ەلدىمەكەندە ءومىر سۇرۋگە قاجەت قولايلى جاعداي جاسالىپ، قارقىندى دامۋعا مۇمكىندىك تۋدى.
اۆتور
مارلان جيەمباي