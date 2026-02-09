قىتايدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنا گرانتپەن وقۋعا قۇجاتتار قابىلداۋ مەرزىمى ۇزاردى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتارالىق كەلىسىم اياسىندا قىتايدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنا وقۋعا ارنالعان مەملەكەتتىك گرانتتار بويىنشا قۇجاتتاردى قابىلداۋ مەرزىمى 2026 -جىلعى 18- اقپانعا دەيىن ۇزارتىلدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم مينيسترلىگى اراسىنداعى 2003 -جىلعى 3 -ماۋسىمداعى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە سايكەس، قىتاي ۇكىمەتى 2026-2027 وقۋ جىلىنا ق ح ر مەملەكەتتىك ستيپەندياسى اياسىندا وقۋعا 73 ءبىلىم گرانتىن ۇسىنادى.
قۇجاتتار 2026 -جىلعى 18- اقپانعا دەيىن «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» (Egov.kz) پورتالى نەمەسە «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ا ق ارقىلى قولما-قول قابىلدانادى.
گرانت مىناداي شىعىنداردى وتەيدى:
- تەگىن وقۋ؛
- اي سايىنعى ستيپەنديا؛
- مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ؛
- جاتاقحانادا تۇرۋ.
ەسكەرتۋ: وزگە شىعىنداردى گرانت يەگەرى ءوزى تولەيدى.
كونكۋرستىق ىرىكتەۋگە قاتىسۋ ءۇشىن ۇمىتكەرلەر قىتاي ستيپەنديالىق كەڭەسىنىڭ سايتىندا ونلاين تىركەۋدەن ءوتۋى ءتيىس.
2026 -جىلدان باستاپ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا باكالاۆر دارەجەسىن الۋعا ۇمىتكەر بارلىق شەتەلدىك تالاپكەرلەر شەتەلدىك ستۋدەنتتەرگە ارنالعان اكادەميالىق دايىندىق تەستىنەن (CSCA) وتۋگە مىندەتتى.
CSCA ونلاين ەمتيحانىنا تىركەلۋ 2026 -جىلعى 14-اقپان ساعات 12:00-گە دەيىن (پەكين ۋاقىتى بويىنشا) جۇرگىزىلەدى. ەمتيحان 2026 -جىلعى 15- ناۋرىزدا وتەدى.
CSCA تەستىلەۋى تۋرالى تولىق اقپارات مىنا سىلتەمەدە ورنالاستىرىلعان.
تولىق اقپارات رەسمي سايتتا جاريالانعان.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى قازاقستاندا 93 مىڭ ءبىلىم گرانتى ءبولىندى.