ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:08, 09 - اقپان 2026 | GMT +5

    قىتايدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنا گرانتپەن وقۋعا قۇجاتتار قابىلداۋ مەرزىمى ۇزاردى

    استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتارالىق كەلىسىم اياسىندا قىتايدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنا وقۋعا ارنالعان مەملەكەتتىك گرانتتار بويىنشا قۇجاتتاردى قابىلداۋ مەرزىمى 2026 -جىلعى 18- اقپانعا دەيىن ۇزارتىلدى.

    Қытай ЖОО-ларында грантпен оқуға құжаттар қабылдау мерзімі ұзарды
    Фото: «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ

    قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم مينيسترلىگى اراسىنداعى 2003 -جىلعى 3 -ماۋسىمداعى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە سايكەس، قىتاي ۇكىمەتى 2026-2027 وقۋ جىلىنا ق ح ر مەملەكەتتىك ستيپەندياسى اياسىندا وقۋعا 73 ءبىلىم گرانتىن ۇسىنادى.

    قۇجاتتار 2026 -جىلعى 18- اقپانعا دەيىن «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» (Egov.kz) پورتالى نەمەسە «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ا ق ارقىلى قولما-قول قابىلدانادى.

    گرانت مىناداي شىعىنداردى وتەيدى:
    - تەگىن وقۋ؛
    - اي سايىنعى ستيپەنديا؛
    - مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ؛
    - جاتاقحانادا تۇرۋ.

    ەسكەرتۋ: وزگە شىعىنداردى گرانت يەگەرى ءوزى تولەيدى.

    كونكۋرستىق ىرىكتەۋگە قاتىسۋ ءۇشىن ۇمىتكەرلەر قىتاي ستيپەنديالىق كەڭەسىنىڭ سايتىندا ونلاين تىركەۋدەن ءوتۋى ءتيىس.

    2026 -جىلدان باستاپ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا باكالاۆر دارەجەسىن الۋعا ۇمىتكەر بارلىق شەتەلدىك تالاپكەرلەر شەتەلدىك ستۋدەنتتەرگە ارنالعان اكادەميالىق دايىندىق تەستىنەن (CSCA) وتۋگە مىندەتتى.

    CSCA ونلاين ەمتيحانىنا تىركەلۋ 2026 -جىلعى 14-اقپان ساعات 12:00-گە دەيىن (پەكين ۋاقىتى بويىنشا) جۇرگىزىلەدى. ەمتيحان 2026 -جىلعى 15- ناۋرىزدا وتەدى.

    CSCA تەستىلەۋى تۋرالى تولىق اقپارات مىنا سىلتەمەدە ورنالاستىرىلعان.

    تولىق اقپارات رەسمي سايتتا جاريالانعان.

    ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى قازاقستاندا 93 مىڭ ءبىلىم گرانتى ءبولىندى.

     

    تەگ:
    قوعام ءبىلىم جانە عىلىم
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
