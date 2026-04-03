قىتايدا ەنەرگەتيكالىق كومپانيانىڭ بۇرىنعى باسشىسى ءولىم جازاسىنا كەسىلدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى موڭعوليا اۆتونوميالىق اۋدانىنىڭ سوتى مەملەكەتتىك ەنەرگەتيكالىق China Datang Corporation Ltd. كومپانياسىنىڭ بۇرىنعى باس ديرەكتورى كوۋ ۆەيانى ءولىم جازاسىنا كەستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
بۇرىنعى توپ-مەنەدجەر ءبىرقاتار سىبايلاس جەمقورلىق قىلمىسى ءۇشىن، سونىڭ ىشىندە ءىرى كولەمدە پارا الۋ، قارجى جىمقىرۋ جانە قىزمەتتىك وكىلەتتىگىن تەرىس پايدالانۋ بويىنشا كىنالى دەپ تانىلدى.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، كوۋ 1996 جانە 2024 -جىلدار ارالىعىندا جالپى سوماسى 154 ميلليون يۋاننان (22,4 ميلليون دوللار) استام پارا العان. پارا الۋ ءۇشىن ول جەكە تۇلعالار مەن كومپانيالارعا كەلىسىمشارتتار جاساۋعا، بيزنەس جۇرگىزۋگە جانە مانسابىن دامىتۋعا كومەكتەسكەن.
2023 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن 2024 -جىلدىڭ قاراشاسىنا دەيىن كوۋ قىتايدىڭ مەملەكەتتىك ەلەكتر جەلىسى كورپوراتسياسىنىڭ باسشىسى كەزىندە قىزمەتى مەن وكىلەتتىگىن ءارتۇرلى ۇيىمدارعا لوببي جاساۋ ءۇشىن پايدالانىپ، جالپى سوماسى 9,05 ميلليون يۋاننان (1,3 ميلليون دوللار) اساتىن پارا الدى.
سوت سونىمەن قاتار 2001 -جىلدان 2012 -جىلعا دەيىن يۋننانداعى لانسانگ وزەنىنىڭ سۋ ەلەكتر ستانسيالارىن دامىتۋ كومپانياسىن باسقارعان كەزدە كوۋدىڭ ەنشىلەس كومپانيالارعا قور نارىعىندا الىپساتارلىق جاساۋ ءۇشىن زاڭسىز بانك كەپىلدىكتەرىن بەرگەنىن انىقتادى. بۇل ايتارلىقتاي قارجىلىق شىعىندارعا اكەپ سوقتى.
سوتتىڭ سوڭعى ۇكىمى ەكى جىلعا مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋمەن ءولىم جازاسىنا كەسۋ، ساياسي قۇقىعىنان ءومىر بويىنا ايىرۋ جانە مۇلىكتى تولىق تاركىلەۋمەن اياقتالدى. بارلىق زاڭسىز جولمەن تابىلعان تابىس مەملەكەتتىك قازىناعا اۋدارىلۋى ءتيىس.
قىتايدىڭ زاڭ تاجىريبەسىندە، ەگەر سوتتالعان ادام ەكى جىل ىشىندە جاڭا قىلمىس جاساماسا، شارتتى تۇردە ءولىم جازاسى ادەتتە ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا اۋىستىرىلادى.
ەگەر مىنەز- قۇلقى ۇلگىلى بولسا، جازا مەرزىمى بولاشاقتا قىسقارتىلۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن قىتايدا ترانسۇلتتىق قىلمىستىق توپتىڭ ءتورت باسشىسى ءولىم جازاسىنا كەسىلگەن ەدى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا