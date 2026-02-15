قىتايدا اۋىلدى دامىتۋعا ارنالعان جاڭا قارجىلىق مەحانيزم قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي اۋىل شارۋاشىلىعىن جاڭعىرتۋدى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن تۇراقتى قارجىلىق قولداۋ تەتىگىن ىسكە قوسادى، دەپ حابارلايدى سينحۋا.
سەنبى كۇنى قىتاي حالىق بانكى جانە تاعى ءۇش مەملەكەتتىك ۆەدومستۆو تۇراقتى قارجىلىق قولداۋ تەتىگىن قالىپتاستىرۋ جونىندەگى باسشىلىق قاعيداتتاردى جاريالادى. بۇل باستاما كەدەيلىككە قايتا ورالۋ قاۋپىنىڭ الدىن الۋعا جانە اۋىلدىق اۋماقتاردى جان-جاقتى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان.
قۇجات قىتايدىڭ قارجىلىق رەتتەۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارماسى، قىتايدىڭ باعالى قاعازداردى رەتتەۋ كوميتەتى جانە قىتايدىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىل ىستەرى مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ ازىرلەنگەن.
قاعيداتتاردا حالىقتىڭ نەگىزگى توپتارىنا باعىتتالعان ۇزاقمەرزىمدى، دامۋعا باعدارلانعان قارجىلىق كومەك تەتىگىن جەتىلدىرۋ، سونداي-اق كەدەيلىكتەن شىققان ادامدار مەن اۋىلدىق ءۇي شارۋاشىلىقتارىنا ارنالعان ميكرونەسيەلەۋ باعدارلامالارىن وڭتايلاندىرۋ قاراستىرىلعان. بۇل شارالار اۋىل تۇرعىندارىنىڭ كەدەيلىككە قايتا ءتۇسۋىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن تۇراقتى قولداۋ كورسەتۋگە باعىتتالعان.
قۇجاتتا استىق پەن تاعامدىق ماي ءوندىرىسى سالاسىنداعى قارجىلىق قىزمەتتەردى جاقسارتۋ ءۇشىن نەگىزگى باعىتتارعا قارجى رەسۋرستارىن ءبولۋدى كۇشەيتۋ ۇسىنىلادى. سونىمەن قاتار، اۋىل ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا ارنالعان ورتا جانە ۇزاق مەرزىمدى قارجىلاندىرۋدى ارتتىرۋ ارقىلى اۋىل شارۋاشىلىعى، مادەنيەت جانە تۋريزمنىڭ ىقپالداسقان دامۋىن قولداۋ كوزدەلگەن.
باسشىلىق قاعيداتتارىندا، اسىرەسە دامۋى تومەن وڭىرلەردە، قارجى ينستيتۋتتارىن شاعىن جانە ميكروكاسىپورىندار مەن اۋىل شارۋاشىلىعىنا بايلانىستى سەكتورلار ءۇشىن ارنايى وبليگاتسيالار شىعارۋعا ىنتالاندىرۋ قاجەتتىگى دە اتاپ وتىلگەن.