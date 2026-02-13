قىتايدا اۆتوكولىكتەردى وزىندىك قۇنىنان تومەن باعامەن ساتۋعا تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - قىتاي بيلىگى جاڭا اۆتوكولىكتەردى ءوندىرىستىڭ وزىندىك قۇنىنان تومەن باعامەن ساتۋعا رەسمي تۇردە تىيىم سالدى. شەكتەۋلەر جەڭىلدىكتەر مەن سۋبسيديالاردىڭ بارلىق تۇرىنە قاتىستى. بۇل تۋرالى South China Morning Post حابارلايدى.
ق ح ر نارىقتى رەتتەۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارماسى «اۆتوموبيل سالاسىنداعى باعا بەلگىلەۋ ەرەجەلەرىن ساقتاۋ جونىندەگى نۇسقاۋلىقتى» جاريالادى. قۇجاتتا اۆتوكونسەرندەردىڭ ءبىرقاتار ارەكەتتەرى دەمپينگ رەتىندە جىكتەلىپ، مۇنداي تاسىلدەردى قولدانعان كومپانيالار ەلەۋلى قۇقىقتىق تاۋەكەلدەرگە تاپ بولاتىنى ەسكەرتىلگەن.
نۇسقاۋلىققا سايكەس، اۆتوكونسەرندەرگە جاڭارتىلعان مودەلدەردى بازالىق نۇسقالاردىڭ باعاسىمەن ساتۋىنا، ەگەر قورىتىندى باعا ءوندىرىس شىعىندارىنان تومەن بولسا، جەڭىلدىك نەمەسە سۋبسيديا ۇسىنۋىنا، سونداي-اق باسەكەلەستەردى ىعىستىرۋ نەمەسە نارىقتا ۇستەم جاعدايعا يە بولۋ ءۇشىن دەمپينگتىك تەتىكتەردى قولدانۋىنا تىيىم سالىنادى.
اتالعان ادىستەر قىتايلىق اۆتوكونسەرندەر تاراپىنان باعانى تىكەلەي تومەندەتۋدىڭ بالاماسى رەتىندە پايدالانىلىپ كەلگەن. وتكەن جىلى ەل ەكونوميكاسىنداعى دەفلياتسيا جاعدايىندا رەتتەۋشىلەر نارىق قاتىسۋشىلارىن «باعا سوعىسىن» توقتاتۋعا بىرنەشە رەت شاقىرعان. سەبەبى بۇل ءۇردىس كوپتەگەن وندىرۋشىلەردى تابىس تابۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرعان.
شاڭحايداعى Wan Zhuo Auto ديلەرلىك ورتالىعىنىڭ ساتۋ جونىندەگى ديرەكتورى جاۋ جەن جاڭا ەرەجەلەر بيىل اۆتوكولىككە دەگەن سۇرانىستى باسەڭدەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، ساتۋ سالىعى بويىنشا جەڭىلدىكتەردىڭ بىرتىندەپ توقتاتىلۋى جەتكىزىلىم كولەمىنىڭ ازايۋىنا اسەر ەتەدى.
بۇعان دەيىن ەلەكتروموبيل ساتىپ الۋشىلار 10 پايىزدىق ساتىپ الۋ سالىعىنان تولىق بوساتىلعان ەدى. ەندى ولار 5 پايىز سالىق تولەيدى، ويتكەنى بەيجىڭ سالىقتىق ىنتالاندىرۋ باعدارلاماسىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن توقتاتىپ جاتىر. 2028 -جىلعا قاراي ساتىپ الۋ سالىعىنىڭ مولشەرلەمەسى ستاندارتتى 10 پايىزعا قايتا ورالادى.