قىتايعا ساپارىم بارىسىندا الەمدىك دەڭگەيدەگى كومپانيالارمەن كوپميللياردتىق كەلىسىمدەر جاسالدى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاقىندا بولىپ كەلگەن قىتايعا رەسمي ساپاردىڭ ناتيجەسىمەن ءبولىستى.
- مەنىڭ قىتايعا جاساعان سوڭعى ساپارىم بارىسىندا الەمدىك دەڭگەيدەگى كومپانيالارمەن كوپميللياردتىق كەلىسىمدەر جاسالدى. سول كومپانيالاردىڭ ءبىرى جاھاندىق Shenzhen تەحنوپوليسىن سالۋعا قاتىسقان جانە ول Alatau City جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا تىكەلەي اتسالىسادى. كەلەسى قادام - Alatau City ءۇشىن بەرىك ينستيتۋتسيونالدىق نەگىز قۇرۋ، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋى بارىسىندا.
وسى ورايدا مەملەكەت باسشىسى 10 كۇن ىشىندە قالاعا ۇكىمەتكە تىكەلەي باعىناتىن ارنايى مارتەبە بەرۋ تۋرالى جارلىق جوباسىن دايىنداۋ قاجەتتىگىن تاپسىردى.
- ودان كەيىن التى ايدان اسپايتىن مەرزىم ىشىندە قالا باسقارۋ ءتارتىبى، قارجىلىق مودەلدەر جانە وزگە دە ماڭىزدى اسپەكتىلەردى قاراستىراتىن جەكە زاڭ قابىلدانۋى ءتيىس. تاعى دا اتاپ وتەمىن، ارنايى قۇقىقتىق مارتەبە، بۇل ارتىقشىلىق ەمەس، قاعاز جۇزىندە قالىپ قويماۋ ءۇشىن قاجەت مىندەتتى شارا ءارى قۇرال. Alatau City - وڭىردەگى العاشقى تولىقتاي سيفرلىق قالا بولۋى كەرەك. Smart City تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋدەن باستاپ، تاۋارلار مەن قىزمەتتى كريپتوۆاليۋتامەن تولەۋ مۇمكىندىگىنە دەيىن. بۇل قالا قازاقستاننىڭ بولاشاعىنىڭ بەينەسىن كورسەتىپ، تەحنولوگيالىق پروگرەستى ءومىر سۇرۋگە بارىنشا قولايلى ورتامەن ۇيلەستىرەدى، - دەپ تولىقتىردى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتكە ينۆەستيتسيا تارتۋ ساياساتىن قايتا قاراۋ مىندەتىن جۇكتەدى.
ايتا كەتەيىك، جولداۋدىڭ ونلاين ترانسلياتسياسى Jibek Joly ەفيرىندە، سونداي-اق تەلەارنانىڭ YouTube ارناسىندا ءجۇرىپ جاتىر.
