قىتاي سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى جاھاندىق ناۋقاندى قايتا باستادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي بيلىگى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى «تيانۆان-2026» كودتىق اتاۋى بار كەڭ اۋقىمدى ناۋقاننىڭ باستالعانىن جاريالادى. باعدارلاما شەتەلدە جاسىرىنىپ جۇرگەن قاشقىن شەنەۋنىكتەردى ىزدەۋگە جانە ەلدەن تاركىلەنگەن اكتيۆتەردى قايتارۋعا باعىتتالعان، دەپ حابارلايدى Xinhua اقپارات اگەنتتىگى.
جۇمىستى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ورتالىق ۇيلەستىرۋ توبى جانىنداعى قاشقىنداردى ىزدەۋ باسقارماسى ۇيلەستىرىپ وتىر. بەيجىڭ باسقا ەلدەرمەن سوت ىنتىماقتاستىعىن كەڭەيتۋدى جانە شەكاراارالىق سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەس تۋرالى زاڭنىڭ قابىلدانۋىن جەدەلدەتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
وپەراتسيا اياسىندا ۆەدومستۆولار ۇرلانعان اكتيۆتەردى تاركىلەۋگە جانە ەكونوميكالىق قىلمىسكەرلەردى شەتەلدە ىزدەۋگە باسا نازار اۋدارادى. بيلىك وفشورلار مەن كولەڭكەلى بانكتەر ارقىلى كاپيتالدى شىعارۋ ارنالارىن جابۋدى، سونداي-اق وتباسىلارى شەتەلدە تۇراقتى تۇرىپ جۇرگەن شەنەۋنىكتەرگە باقىلاۋدى كۇشەيتۋدى كوزدەيدى.
كەڭسە سونداي-اق ينتەرپولدىڭ «قىزىل سيركۋليارىنداعى» 100 جەمقور-قاشقىنىنىڭ قىتايلىق تىزىمىنە ەنگىزىلگەن ادامداردى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋدا كۇش-جىگەرىن كۇشەيتەدى.
2025 -جىلعا قاراي قىتاي ازيادا جاسىرىنىپ جۇرگەن تىزىمدەگى بارلىق ادامداردىڭ وزىنە تاپسىرىلۋىن قامتاماسىز ەتتى. وتكەن جىلى ەلگە بارلىعى 963 قاشقىن سىبايلاس جەمقور شەنەۋنىك قايتارىلدى. قىتاي بۇل وپەراتسيانى العاش رەت 2015 -جىلى باستاعان.
زارينا تۋعانبايەۆا