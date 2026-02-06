قىسقى وليمپياداعا قاي ەلدەر العاش رەت قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-دامپەتستسو قالالارىندا باستالاتىن XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا ءۇش مەملەكەت العاش رەت قاتىسادى.
2026 -جىلعى 6-22 -اقپان ارالىعىندا وتەتىن ءدۇبىرلى دودادا الەمنىڭ 90-نان استام ەلىنەن شامامەن 2900-3500 سپورتشى قاتىسادى دەپ كۇتىلەدى. بايراقتى باسەكەدە 16 سپورت ءتۇرى بويىنشا 116 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى.
بەدەلدى باسەكەگە بىرىككەن اراب امىرلىگى، بەنين جانە گۆينەيا-بيساۋ ءوز ۇزدىكتەرىن ۇكىلەپ قوسادى.
ب ا ءا- نەن تاۋ شاڭعىسى سپورتىنان ەرلەر جانە ايەلدەر اراسىندا ەكى سپورتشى جارىس جولىنا شىقسا، بەنين مەن گۆينەيا- بيساۋ دا اتالعان سپورت تۇرىنەن قاتىسادى.
ال اق وليمپيادادا ەڭ كوپ سپورتشى قوساتىن ەلدەر بار. اتاپ ايتقاندا، ا ق ش - 233، كانادا - 210، يتاليا - 196، گەرمانيا - 189، شۆەيساريا - 175 ۇزدىگىنە سەنىم ارتادى.
ءدۇبىرلى دودادا ەلىمىزدىڭ ۇلتتىق قۇراماسى سپورتتىڭ 10 تۇرىنەن 58 مەدال جيىنتىعى بويىنشا باق سىنايدى. ولاردىڭ قاتارىندا بياتلون، كونكيمەن جۇگىرۋ، مانەرلەپ سىرعاناۋ، شورت- ترەك، تاۋ شاڭعى سپورتى، شاڭعى قوسسايىسى، شاڭعى جارىستارى، شاڭعىمەن ترامپليننەن سەكىرۋ، فريستايل- موگۋل جانە فريستايل- اكروباتيكا بار.
بايراقتى باسەكەگە قازاقستان قۇراماسىنان 36 سپورتشى قاتىسادى.
سونداي-اق قازاقستان قۇراماسىنىڭ ورتاشا جاسى - 25 جاس. ەڭ جاس سپورتشى - فريستايل- اكروباتيكادان سىنعا تۇسەتىن 16 جاستاعى اسان اسىلحان. ال ەڭ تاجىريبەلى سپورتشى - شورت- ترەكشى 33 جاستاعى ابزال اجعالييەۆ. قۇراماداعى ەڭ اتاقتى سپورتشى - فريستايل- موگۋلدان باق سىنايتىن يۋليا گالىشيەۆا.
قازاقستاندىق كورەرمەندەر بۇگىن XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمىن استانا ۋاقىتى بويىنشا ساعات 23:50-دەن باستاپ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىنەن تاماشالاي الادى.
اۆتور
ءادىلجان ۇمبەت