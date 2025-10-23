قىرعىزستاندا جانار-جاعارماي قورى ازايىپ بارادى، باعا ءوسۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا جانار-جاعارماي باعاسى شامامەن %15- عا قىمباتتاۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ەلدىڭ مونوپولياعا قارسى رەتتەۋ قىزمەتى ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
قىزمەتتىڭ مالىمەتىنشە، جانار-جاعارماي باعاسىنىڭ كوتەرىلۋى ەلدەگى نەگىزگى وتىن كوزى سانالاتىن رەسەيدەگى تاپشىلىققا بايلانىستى. قىرعىز مۇناي ترەيدەرلەرى مۇناي ونىمدەرىن جەتكىزۋ كولەمىنىڭ قىسقارعانىن، ايدىڭ سوڭىنا دەيىن جەتەرلىك قور قالعانىن حابارلادى.
ىشكى نارىقتى تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن مونوپولياعا قارسى رەتتەۋ قىزمەتى سالىق جۇكتەمەسىن ۋاقىتشا تومەندەتۋ (اكسيزدەر، ق ق س، ەكولوگيالىق تولەمدەر جانە باسقا دا تولەمدەر)، سونداي-اق مۇناي ترەيدەرلەرىنە جاڭا باعامەن جانار-جاعارماي ساتىپ الۋ ءۇشىن جەڭىلدەتىلگەن نەسيە بەرۋ تۇرىندەگى قولداۋ شارالارىن ۇسىندى.
مۇناي ترەيدەرلەرى قىرعىزستانعا جانارماي جەتكىزۋ 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ۇزدىكسىز جالعاسادى دەپ سەندىردى.
بۇعان دەيىن قىرعىزستان مۇناي ەكسپورتىنا تىيىم سالعانىن حابارلاعان ەدىك.