قىرعىزستاندا ديپلومدىق جۇمىستى تاعىلىمدامامەن الماستىرماق
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستان جوعارى جانە ورتا كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنىڭ تۇلەكتەرىن قورىتىندى مەملەكەتتىك اتتەستاتتاۋ ەرەجەلەرىن وزگەرتۋ ۇسىنىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ءتيىستى زاڭ جوباسى قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلدى. قۇجاتتا سوڭعى كۋرس ستۋدەنتتەرى ءۇشىن قورىتىندى بىلىكتىلىك جۇمىستى مىندەتتى تۇردە 16 اپتالىق پراكتيكالىق دايىندىقپەن (تاعىلىمداما) الماستىرۋ جانە ونىڭ ناتيجەلەرىن قورىتىندى باعالاۋعا قوسۋ قاراستىرىلىپ وتىر.
اتاپ وتىلگەندەي، پراكتيكاعا باعىتتالعان بۇل ءتاسىل باكالاۆرلاردى دايارلاۋ ساپاسىن جانە ولاردىڭ كاسىبي جۇمىسقا دايىندىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
قورىتىندى بىلىكتىلىك جۇمىسىنا بالاما رەتىندە قورىتىندى مەملەكەتتىك ەمتيحاندار تىزىمىنە قورىتىندى ەسەپ (بيزنەس- جوسپار، ستارتاپ جوباسى، قولدانبالى جوبا نەمەسە پراكتيكالىق قولدانۋعا جانە/نەمەسە الەۋەتتى كوممەرتسيالاندىرۋعا باعىتتالعان باسقا ناتيجە) جاسالاتىن تاعىلىمداما قوسۋ ۇسىنىلعان. بۇل جەكە باعىتتار شەڭبەرىندە دايارلاۋ تالاپتارىن، سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ مەكەمەسىنىڭ وسى جۇمىسقا جۇمىس بەرۋشىلەردى تارتۋ مۇمكىندىگىن ەسكەرۋگە جول سالادى.
زاڭ جوباسىندا سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا نەمەسە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگاندارعا قورىتىندى مەملەكەتتىك اتتەستاتتاۋ وتكىزۋ ءتارتىبى جانە/نەمەسە ءبىلىم بەرۋ قۇجاتتارىن بەرۋ ءتارتىبى بۇزىلعان جاعدايدا مەملەكەتتىك اتتەستاتتاۋ كوميسسياسىنىڭ تۇلەككە بىلىكتىلىك بەرۋ جانە جوعارى/ورتا كاسىپتىك ءبىلىم تۋرالى ديپلوم بەرۋ تۋرالى شەشىمىن جويۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا تارماق ەنگىزىلەدى.
وسىعان دەيىن 2027 -جىلى قىرعىزستاندا ستۋدەنتتەردى روتاتسيالاۋ جۇيەسى ەنگىزىلەتىنىن حابارلادىق.