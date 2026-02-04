ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:12, 04 - اقپان 2026 | GMT +5

    قىرعىزستان حالقىنىڭ سانى 7,4 ميلليون ادامعا جۋىقتادى

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 1 -جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا قىرعىزستاننىڭ تۇراقتى حالقىنىڭ سانى 7 ميلليون 395 مىڭ ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى كابار.

    Қырғызстан
    Фото: Кабар

    2025 -جىلدىڭ قاڭتار-قاراشا ايلارى ارالىعىندا رەسپۋبليكا حالقى 112,8 مىڭ ادامعا، ياعني 1,5 پايىزعا ارتقان. حالىق سانىنىڭ ءوسۋى نەگىزىنەن تابيعي ءوسىم ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلگەن.

    «قىزمات» مەملەكەتتىك مەكەمەسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ قاڭتار-قاراشا ايلارىندا ا ح ا ج ورگاندارىندا 127,8 مىڭ نارەستە تىركەلگەن، بۇل 1000 ادامعا شاققاندا 19,0 كورسەتكىشتى قۇرايدى (2024 -جىلدىڭ وسى كەزەڭىندە - 19,9). وسى كەزەڭدە 29,3 مىڭ ادام قايتىس بولعان، بۇل 1000 ادامعا شاققاندا 4,4 كورسەتكىشكە تەڭ (2024 -جىلى - 4,5).

    ناتيجەسىندە حالىقتىڭ تابيعي ءوسىمى 98,5 مىڭ ادامدى، ياعني 1000 ادامعا شاققاندا 19,0 كورسەتكىشتى قۇرادى (2024 -جىلدىڭ قاڭتار- قاراشاسىندا - 19,9).

    2025 -جىلدىڭ قاڭتار-قاراشا ايلارىندا تابيعي ءوسىمنىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى باتكەن، وش جانە جالال-اباد وبلىستارىندا تىركەلگەن. ال ەڭ تومەن كورسەتكىش بىشكەك قالاسىندا بايقالعان.

    وسىعان دەيىن قىرعىزستاندا زورلىق-زومبىلىق پەن ادام ساۋداسىنا قارسى 5200 جەدەل جەلىسى اشىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار