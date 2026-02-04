قىرعىزستان حالقىنىڭ سانى 7,4 ميلليون ادامعا جۋىقتادى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 1 -جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا قىرعىزستاننىڭ تۇراقتى حالقىنىڭ سانى 7 ميلليون 395 مىڭ ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى كابار.
2025 -جىلدىڭ قاڭتار-قاراشا ايلارى ارالىعىندا رەسپۋبليكا حالقى 112,8 مىڭ ادامعا، ياعني 1,5 پايىزعا ارتقان. حالىق سانىنىڭ ءوسۋى نەگىزىنەن تابيعي ءوسىم ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلگەن.
«قىزمات» مەملەكەتتىك مەكەمەسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ قاڭتار-قاراشا ايلارىندا ا ح ا ج ورگاندارىندا 127,8 مىڭ نارەستە تىركەلگەن، بۇل 1000 ادامعا شاققاندا 19,0 كورسەتكىشتى قۇرايدى (2024 -جىلدىڭ وسى كەزەڭىندە - 19,9). وسى كەزەڭدە 29,3 مىڭ ادام قايتىس بولعان، بۇل 1000 ادامعا شاققاندا 4,4 كورسەتكىشكە تەڭ (2024 -جىلى - 4,5).
ناتيجەسىندە حالىقتىڭ تابيعي ءوسىمى 98,5 مىڭ ادامدى، ياعني 1000 ادامعا شاققاندا 19,0 كورسەتكىشتى قۇرادى (2024 -جىلدىڭ قاڭتار- قاراشاسىندا - 19,9).
2025 -جىلدىڭ قاڭتار-قاراشا ايلارىندا تابيعي ءوسىمنىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى باتكەن، وش جانە جالال-اباد وبلىستارىندا تىركەلگەن. ال ەڭ تومەن كورسەتكىش بىشكەك قالاسىندا بايقالعان.
وسىعان دەيىن قىرعىزستاندا زورلىق-زومبىلىق پەن ادام ساۋداسىنا قارسى 5200 جەدەل جەلىسى اشىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.