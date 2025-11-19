قيار، پياز، جىلقى ەتى - الەۋمەتتىك ماڭىزعا يە ازىق-تۇلىكتىڭ قاتارى كەڭەيتىلەدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن ءوتىپ جاتقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا جىلقى ەتى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلاردىڭ قاتارىنا ەنۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
- الەۋمەتتىڭ ماڭىزى بار ازىق-تۇلىكتىڭ 19 ءتۇرى بار. جالپى حالىق ءجيى پايدالاناتىن ازىق-تۇلىكتىڭ 29 ءتۇرى بار. ال بۇكىل ءتىزىم - 160. ونى قالاي رەتتەيمىز؟ رەتتەۋدىڭ ەشقانداي ءتۇرى جوق. باعاسى كۇرت وسەتىن قيار، پياز، قاراقۇمىق سياقتى ونىمدەر بار. ولار 19 تاۋاردىڭ ىشىندە جوق. سوندىقتان مەن تاپسىرما بەردىم. قازىر دۇرىستاپ تالداۋ جاساپ، ەرتەڭ كەرەك بولسا، وسى تىزىمگە 4-5 جاڭا ءتۇردى ەنگىزۋ ماسەلەسىن پىسىقتايمىز. سەبەبى ولاردى تىزىمگە ەنگىزسەك، باعاسىن قاتاڭ باقىلاۋعا مۇمكىندىك بولادى. ارينە، ونى جان- جاقتان قاراۋ كەرەك. باعانى تۇراقتاندىرامىز دەپ ءجۇرىپ وندىرۋشىلەرگە زيان تيگىزىپ الماۋ ماڭىزدى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
سونداي-اق، ول الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تىزىمىنە ەتتىڭ كەيبىر تۇرلەرى دە كىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
- قيار مەن پيازدان باسقا ەتتىڭ باسقا تۇرلەرىن قاراپ جاتىرمىز. جاۋىرىن بولىگى دەيمىز عوي، سول سياقتى باسقا تۇرلەرىن قاراپ جاتىرمىز. جىلقى ەتى دە بار. 5-6 ءتۇردى دۇرىستاپ قاراۋدى تاپسىردىم. ۇسىنىس ەنگىزەدى، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
وسىعان دەيىن سەرىك جۇمانعارين ازىق-تۇلىك باعاسىنىڭ وسىمىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي