قوستاناي وبلىسىندا گليۋتەن مەن ليمون قىشقىلىن وندىرەتىن كەشەن سالىنادى
استانا. KAZINFORM - سينگاپۋرلىق XIYU AGRICULTURAL PTE LTD كومپانياسىنىڭ قاتىسۋىمەن وڭىردە استىقتى تەرەڭ وڭدەۋگە باعىتتالعان ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءۇش جىلعا جوسپارلانعان جوبانىڭ ينۆەستيتسيالىق قۇنى 250 ميلليون ا ق ش دوللارىن قرايدى.
بولاشاق اگروونەركاسىپتىك كەشەن جىلىنا 300 مىڭ توننا بيداي، 220 مىڭ توننا جەمدىك بيداي مەن ارپا، سونداي- اق 200 مىڭ توننا كۇنباعىس وڭدەۋگە ەسەپتەلگەن.
ءوندىرىس ناتيجەسىندە 27 مىڭ توننا گليۋتەن، 66 مىڭ توننا ليمون قىشقىلى مونوگيدراتى جانە 61 مىڭ توننا سۋسىز ليمون قىشقىلى شىعارىلادى.
اتالعان جوبا ءۇشىن قۋاتتىلىعى 90 مىڭ توننا بولاتىن توبىل ەليەۆاتورى جانە 20 گەكتار جەر ۋچاسكەسى ساتىپ الىندى. كومپانيا اۋقىمدى جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، اۋماققا كوگىلدىر وتىن جۇيەسى ورناتىلدى. قوندىرعىلارعا، تەمىرجول جولدارىنا كۇردەلى جوندەۋ جۇرگىزىلدى، ساعاتىنا 55 تونناعا دەيىن كەپتىرۋ قۋاتى بار جاڭا قوندىرعى ورناتىلدى. سونداي- اق تارازى جانە ەلەكترمەن جابدىقتاۋ جۇيەلەرى جاڭارتىلىپ، ءونىم ەكسپورتىن قامتاماسىز ەتەتىن زاماناۋي كونتەينەر الاڭى قۇرىلدى.
كەشەن قۇرامىندا جىلىنا، 125 مىڭ توننا ليمون قىشقىلىن، 200 مىڭ توننا شيكىزاتتان تازارتىلماعان كۇنباعىس مايىن، 360 مىڭ توننا مال ازىعى ۇنىن جانە 100 مىڭ توننا كۇكىرت قىشقىلىن وندىرەتىن جەلىلەر بولادى.
جوبا جوعارى قوسىلعان قۇنى بار ونىمدەردى تاياۋ شىعىس، ەۋروپا، تۇركيا جانە قىتاي ەلدەرىنە ەكسپورتتاۋعا باعىتتالعان.
بۇل ايماقتىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن ارتتىرىپ، قازاقستاننىڭ اگرارلىق سەكتورىنا قوسىمشا شەتەلدىك ينۆەستيتسيا تارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.