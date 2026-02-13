قوستاناي وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارىنىڭ ۇستالعانى راستالدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى قوستاناي وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارىنا قاتىستى اقپاراتتى راستادى.
ۇ ق ك باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، قوستاناي وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى گۇلبارام مۇساعازيناعا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن بۇل اقپارات ءبىرقاتار بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جاريالانعان بولاتىن. كەي دەرەكتەردە ونىڭ قاماۋعا الىنعانى ايتىلعان. اشىق دەرەككوزدەردە وبلىس اكىمى ورىنباسارىنىڭ اتى وڭىردەگى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى رەزونانستى قىلمىستىق ىسپەن بايلانىستىرىلعان.
اتاپ ايتقاندا، قوستاناي وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى دانيار جاندايەۆ، ونىڭ ورىنباسارى ەربولات دوسپانوۆ جانە قاراسۋ اۋداندىق اۋرۋحاناسىنىڭ باس دارىگەرى ۆلاديمير گولۋبيەۆكە قاتىستى قاماۋ شاراسى قولدانىلعانى حابارلانعان ەدى.
ولارعا مەديتسينالىق ۇيىمدار ءۇشىن جابدىقتاردى مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ بارىسىندا سىبايلاس جەمقورلىق ارەكەتتەرىنە قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار سوت كابينەتى پورتالىندا ءىستىڭ قوستاناي قالاسىنىڭ تەرگەۋ سوتىنا تۇسكەنى تۋرالى اقپارات پايدا بولعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قوستاناي وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ءوڭىردىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى بيۋدجەت قاراجاتىن جىمقىرۋ كولەمى 2 ميلليارد تەڭگەدەن اسقانىن مالىمدەگەن. تەرگەۋ نۇسقاسىنا سايكەس، مەديتسينالىق ۇيىمدار قاجەت ەتىلمەيتىن جابدىقتاردى نەگىزسىز جوعارى باعامەن ساتىپ العان.