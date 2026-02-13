قول جۇگىنىڭ ارتىق سالماعى ءۇشىن بىردەي تاريف: اۋە كومپانياسىنا قاتىستى تەرگەۋ باستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا مونوپولياعا قارسى ورگان FlyArystan اۋە كومپانياسىنا قاتىستى تەرگەۋ باستادى. وعان سەبەپ - قول جۇگىنىڭ ارتىق سالماعى ءۇشىن ءبىرىڭعاي تاريفتىڭ قولدانىلۋى. قازىرگى ءتارتىپ بويىنشا، جولاۋشى 1 كەلى نەمەسە 5 كەلى ارتىق سالماق ءۇشىن بىردەي كولەمدە اقى تولەيدى.
بۇل تۋرالى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگىدە ق ر باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ الماتى بويىنشا دەپارتامەنت باسشىسى نۇرجان نۇرلان ۇلى مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، وزگە اۋە كومپانيالاردىڭ تاجىريبەسى ارتىق سالماقتى ناقتى مولشەرىنە قاراي سارالاپ، تولەمدى سوعان سايكەس ەسەپتەۋگە بولاتىنىن كورسەتىپ وتىر.
- ءبىزدىڭ پايىمداۋىمىزشا، مۇنداي تاسىلدەن باس تارتۋ تۇتىنۋشىلاردىڭ كەيبىرىنىڭ قۇقىعىنا نۇقسان كەلتىرۋى مۇمكىن، - دەدى نۇرجان نۇرلان ۇلى.
ونىڭ سوزىنشە، بۇعان دەيىن اۋە كومپانياسىنىڭ اتىنا باسەكەلەستىكتى قورعاۋ سالاسىنداعى زاڭنامانى بۇزۋ بەلگىلەرىنىڭ بار ەكەنى تۋرالى حابارلاما جولدانعان. الايدا ول تالاپتار ورىندالماعان. وسىعان بايلانىستى قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ قورىتىندىسى بويىنشا ءتيىستى شەشىم قابىلدانادى.
بۇعان دەيىن اۋە كومپانياسى 2026 -جىلعى 1- ناۋرىزدان باستاپ جولاۋشىلارعا قول جۇگىن 5 كەلى ورنىنا 7 كەلىگە دەيىن الىپ جۇرۋگە رۇقسات بەرىلەتىنىن حابارلاعان ەدى.
ەسكە سالايىق، 2026 -جىلعى 24 -قاڭتاردا FlyArystan ۇشاعى قۇستارمەن سوقتىعىسىپ، تەكسەرۋدەن كەيىن قايتا ۇشقانىن حابارلاعانبىز.