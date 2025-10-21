قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەر حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتەدى - يلحام اليەۆ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىلارىنىڭ بريفينگى بارىسىندا يلحام اليەۆ ەكىجاقتى بايلانىستاردىڭ جوعارى دەڭگەيىنە نازار اۋداردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- حالىقتارىمىزدى ورتاق رۋحاني-مادەني قۇندىلىقتارعا ارقا سۇيەگەن عاسىرلاردان تامىر تارتاتىن دوستىق پەن باۋىرلاستىق قاتىناستار بايلانىستىرادى. بۇل - ءبىزدىڭ مەملەكەتارالىق ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ بەرىك ىرگەتاسى. سوڭعى ءۇش جىلدا ءبىر-بىرىمىزگە وننان اسا ساپار ۇيىمداستىردىق. ىقپالداستىعىمىزدىڭ قانشالىقتى قارقىندى ەكەنىن وسىدان-اق اڭعارۋعا بولادى. ءاربىر كەزدەسۋ، ءاربىر تالقىلاۋ تۇپكى ناتيجەنى كوزدەيدى. بۇگىن ءبىز سالالىق مينيسترلىكتەردىڭ ەسەبى مەن كەلەشەك جوسپارلارىن تىڭدادىق. جۇمىس قورىتىندىسىنا كوڭىل تولادى. ويتكەنى بەلگىلەنگەن مىندەتتەردىڭ ءبارى ورىندالىپ جاتىر. مەملەكەتارالىق كەڭەس اياسىندا قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەر حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتەدى، - دەدى ازەربايجان پرەزيدەنتى.
كەلىسسوزدەردە ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ ماڭىزدى تاقىرىپتىڭ ءبىرى بولدى. بۇل باعىتتا ەكى ەلدىڭ دە الەۋەتى مول.
- قازاقستان مۇنايىن باكۋ - تبيليسي - جەيحان باعدارى بويىنشا تاسىمالداۋ جونىندەگى بىرلەسكەن جۇمىستى ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. بىلتىر ازەربايجان ارقىلى بۇل ستراتەگيالىق شيكىزات ءترانزيتى ءبىر جارىم ميلليون تونناعا جۋىقتادى. جاقىن ارادا مۇنى ايتارلىقتاي ۇلعايتۋ قاجەت. تەڭىز تابانىنا توسەلەتىن ەلەكتر كابەلدەرى جوباسى ۇلتتىق ەنەرگيا جۇيەسىن دامىتۋعا سەرپىن بەرەدى. بۇل ءبىزدىڭ «جاسىل» ەنەرگيا ەكسپورتىنداعى پوزيتسيامىزدى كۇشەيتە تۇسەدى. ازەربايجان اۋماعى ارقىلى قازاقستاندىق ۋران ونىمدەرىن شەتەل نارىقتارىنا جەتكىزۋ اياسىندا اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. وسى ورايدا بارلىق نەگىزگى باستامالار مەن جوبالارعا قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن قۇرمەتتى ازەربايجان پرەزيدەنتىنە ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەتتەر باسشىلارى جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن ەسكەرە وتىرىپ،IT ەكىجاقتى قاتىناستارعا مول مۇمكىندىك اشاتىنىنا توقتالعان.
- قازاقستان مەملەكەتتىك قىزمەتتى سيفرلاندىرۋدا، IT تەحنولوگيالاردى دامىتۋدا تاجىريبە جيناقتادى. ءبىز وسى سالادا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا دايىنبىز. كەلىسسوزدەر بارىسىندا كاسپي تەڭىزىنىڭ تابانى ارقىلى تالشىقتى-وپتيكالىق بايلانىس جەلىسىن تارتۋ جوباسىن جەدەلدەتۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ وتتىك. ۇكىمەتتەرگە ونى قىسقا مەرزىم ىشىندە ازىرلەۋ جونىندە تاپسىرما بەرىلدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن ازەربايجان پرەزيدەنتتەرى بريفينگ وتكىزگەنىن جازعانبىز.